Cameroun : Extrême Nord , Logone Birni - Réponse aux mouvements de population dans l’arrondissement de Logone Birni Rapport de situation N°3 (14 décembre 2021)

FAITS SAILLANTS

• Après le Logone et Chari, les départements du Mayo Danay et du Diamaré sont également affectés par le conflit intercommunautaire.

• Plus de 20 décès et une centaine de blessés signalés depuis le début de la crise.

• Selon les premières estimations du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM), plus de 15 000 personnes se sont déplacées dans les départements du Logone et Chari et du Diamaré.

• Environ 30 000 personnes ont trouvé refuge au Tchad, presque le triple du nombre enregistré après les violences en août 2021 par les autorités tchadiennes.

CONTEXTE

Le conflit intercommunautaire qui a éclos dans l’arrondissement de Logone Birni le 5 décembre 2021 a continué à s’étendre sur d’autres localités du département du Logone et Chari et sur d’autre départements de la région de l’Extrême-Nord. Depuis le 8 décembre, la ville de Kousseri, chef-lieu du département du Logone et Chari, a été touchée également. Des violences à caractère communautaire y ont éclaté causant au moins trois morts et de nombreux blessés, ainsi que des incendies de boutiques, maisons et marchés, et entrainant de nombreux mouvements de populations. Au courant de la même semaine, des violences ont éclaté également dans l’arrondissement de Maga et dans d’autres localités environnantes dans le département du Mayo-Danay, ainsi que dans l’arrondissement de Pette dans le département du Diamaré. Dans les deux cas, les autorités locales ont rapporté des cas de personnes blessées, ainsi que d’importants dégâts matériels. Des maisons et boutiques ont notamment été pillées et ou brulées dans plusieurs villages, et d’importants déplacements de populations enregistrés.