Cameroun : Extrême Nord , Logone Birni - Réponse aux mouvements de population dans l’arrondissement de Logone Birni Rapport de situation N°2 (10 décembre 2021)

FAITS SAILLANTS

• Nouvelles tensions et violences intercommunautaires à Logone Birni, depuis le 5 décembre.

• Des sources locales rapportent au moins 18 morts et des dizaines de blessés.

• Des mouvements de populations observés en direction du Tchad et à l’intérieur de la région.

• La ville de Kousseri affectée par les violences depuis le 8 décembre.

CONTEXTE

Le 5 décembre 2021, de nouvelles violences intercommunautaires ont éclaté dans l’arrondissement de Logone Birni, à 38 km au Sud-ouest de la ville de Kousseri, dans la région de l’Extrême-Nord. Selon les sources locales une dispute entre des personnes issues de deux communautés locales autour d’un point d’eau dans le village Ouloumsa situé à environ 3 km au Nord-Est de Logone Birni serait à l’origine de ces violences. Le conflit s’est intensifié, donnant lieu à des affrontements, ainsi qu’aux incendies de maisons et de commerces. Ces violences se sont progressivement étendues sur d’autres villages de Logone Birni et à l’arrondissement voisin de Zina, précisément dans les villages Galam et Galami situés à environ 22 km de la ville de Zina, puis au département du Mayo-Danay, dans les localités de Maga et Pouss.

Le 8 décembre, des affrontements ont éclaté entre les ressortissants des deux communautés dans la ville de Kousseri, Chef-lieu du département du Logone et Chari, occasionnant la mort d’au moins deux personnes et plusieurs blessés, ainsi que des dégâts matériels importants. Les différentes activités restent paralysées dans la ville. La tension reste perceptible et laisse craindre la poursuite des affrontements et du cycle de violence.

Des actions d’apaisement ont été entreprises par les autorités à différents niveaux. Le 7 décembre, le Gouverneur de l’Extrême-Nord a effectué une descente à Logone Birni où il a lancé un appel au calme à l’endroit des communautés en conflit. Une nouvelle visite du Gouverneur est annoncée dans le département du Logone et Chari du 10 au 12 décembre. Par ailleurs, les forces de défense et de sécurité ont été déployées dans les différents foyers de tension.

Cette nouvelle flambée de violences survient alors que l’arrondissement de Logone Birni retrouvait déjà une certaine accalmie après le violent conflit qui avait opposé les mêmes communautés en août dernier. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), ces affrontements avaient forcé environ 11 000 Camerounais à chercher refuge au Tchad, alors que 13 000 autres personnes avaient dû effectuer des déplacements à l’intérieur du pays, principalement vers les localités de Logone Birni centre, Zimado et Kousseri.

Grâce à l’accalmie relative qui était revenue dans la zone, une dynamique de retour des personnes déplacées internes (PDI) était observée, et des pourparlers étaient en cours entre les autorités camerounaises et tchadiennes pour organiser le retour des réfugiés camerounais du Tchad. Entre temps, la communauté humanitaire apportait une assistance multisectorielle aux PDI et retournés de Logone Birni en concertation avec les autorités locales.