CAMEROUN : Extrême Nord , Logone Birni - Réponse aux mouvements de population dans l’arrondissement de Logone Birni Rapport de situation N 1 (3 novembre 2021)

Faits saillants

• Un conflit intercommunautaire entre deux groupes ethniques dans l’arrondissement de Logone Birni a causé des mouvements de populations internes et transfrontaliers entre le 9 et le 15 août 2021.

• 8 749 personnes se sont déplacées vers le Tchad, et 12 569 personnes ont effectué des mouvements internes.

• 40 villages ont été incendiés.

• La procédure de rapatriement des réfugiés camerounais au Tchad a été entamée le 4 septembre.

• Un arrêté préfectoral portant création d’une commission ad hoc chargée de la gestion des conflits agro-pastoraux a été signé et diffusé le 30 septembre.

Contexte

Entre le 9 et le 15 août 2021, des affrontements violents ont éclaté entre deux groupes ethniques à la suite d’une dispute entre un pêcheur et un éleveur autour d’un canal de pêche dans le canton El Birke, dans l’arrondissement du Logone Birni, dans le département du Logone et Chari, région de l’Extrême-Nord. Ce conflit a causé le décès de 13 personnes, de nombreux blessés, 40 villages incendiés, ainsi que d’important mouvements de populations internes et transfrontaliers vers le Tchad. Il en a résulté également des tensions intercommunautaires dans la ville de Kousseri, située dans le même département. Dès le 10 août, les forces de défense et de sécurité (FDS) se sont déployées dans la zone, ce qui a facilité le retour au calme.

Selon les autorités camerounaises, 12 569 personnes se sont déplacées hors de leurs villages, avant d’y retourner après le retour au calme. Des actions ont été entreprises par la communauté humanitaire de la région en vue d’accompagner ce retour. Par ailleurs, 8 749 personnes provenant de 18 villages ont effectué un déplacement préventif vers le Tchad par crainte d’être atteintes par le conflit. Elles bénéficient de l’assistance humanitaire du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Tchad.

Le Gouverneur de l’Extrême Nord, accompagné de plusieurs chefs traditionnels, a effectué une mission à Kousseri le 13 août, afin de sensibiliser les communautés à la cohabitation pacifique et d’apaiser les tensions. Le Chef de l’Etat camerounais a octroyé un don de 50 millions FCFA (environ 88,500 USD) aux populations affectées par ce conflit. Le 30 septembre, le Préfet du Logone et Chari a signé un arrêté portant création d’une commission ad hoc chargée de la gestion des conflits agro-pastoraux. Ce comité a tenu sa première réunion le 27 octobre 2021. Quelques acteurs humanitaires y ont été conviés.

Le 4 septembre 2021, un groupe de réfugiés, accompagné d’autorités administratives camerounaises et tchadiennes, ainsi que des représentants du HCR dans les deux pays a effectué une visite « Go and See » dans les 18 villages d’origine. Le HCR a développé un plan de réponse dans le cadre du processus de rapatriement de ces réfugiés. Des concertations ont été entreprises entre les deux Etats pour le déclenchement effectif des opérations de rapatriement.