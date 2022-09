Résumé:

Ce bulletin sur le suivi des données dans les situations d'urgence (DIEM-suivi) présente les résultats de la troisiième évaluation sur le terrain réalisée en avril et mai 2022 au Cameroun. Il propose aux acteurs humanitaires les principales résultats et recommandations nécessaires pour planifier et mettre en œuvre des programmes basés sur les preuves afin de soutenir les moyens d’existence des agriculteurs et de renforcer leur résilience aux chocs futurs, protégeant ainsi la sécurité alimentaire des populations rurales du pays.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a créé DIEM-suivi pour collecter, analyser et diffuser des données sur les chocs et les moyens d’existence dans les pays sujets à de multiples chocs. DIEM-suivi vise à étayer la prise de décision en fournissant des informations régulièrement mises à jour sur la façon dont les différents chocs touchent les moyens d’existence et la sécurité alimentaire des populations agricoles.

Les informations sont collectées auprès de sources primaires actives dans la chaîne de production: agriculteurs, commerçants ou négociants, fournisseurs d'intrants, agents de vulgarisation et autres informateurs clés.

Citation:

FAO. 2022. Cameroun: DIEM – données en situations d'urgence, bulletin cycle 2. Résultats et recommandations, août 2022. Rome.