Cameroun : declaration du coordonnateur resident du systeme des nations unies au cameroun sur le plan de reponse humanitaire du gouvernement du cameroun

Yaoundé le 22 juin 2018 : Mme Allegra Del Pilar Baiocchi, Coordonnateur Résident du système des Nations Unies au Cameroun, félicite le Gouvernement du Cameroun pour son plan de réponse humanitaire pour les régions du NordOuest et du Sud-Ouest. Ce plan confirme la reconnaissance de la situation humanitaire par le Gouvernement et sa responsabilité d’assurer le bien-être et la protection des populations touchées.

Le système des Nations Unies reste très préoccupé par la détérioration de la situation dans les régions et travaille à renforcer ses capacités et sa présence pour répondre aux besoins d’assistance et de protection des populations déplacées, dans le respect des principes humanitaires et en coordination avec l’effort national. Un appel de fonds a été lancé à cet égard.

Madame Baiocchi se joint aux appels lancés par le Secrétaire Général des Nations Unies, pour renforcer les efforts déployés par toutes les parties pour assurer la protection des civils innocents et réaffirme le principe du ‘’Droit devant’’. Les civils ne sont pas une cible et doivent être épargné de tout forme de violence.