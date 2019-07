Cameroun : Dashboard - Suivi de la réponse (janvier - juin 2019)

APERÇU DE LA SITUATION

Evolution de la situation humanitaire et des besoins en 2019

Le Cameroun est confronté à trois crises complexes majeures : la crise dans le bassin du lac Tchad impactant la région de l’Extrême-Nord ; les conséquences de l’afflux de réfugiés centrafricains à l’est du pays ; et la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plus d’un million de personne sont actuellement déplacées dont la moitié au Nord-Ouest Sud-Ouest et 4,3 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire. Une personne déplacée sur quatre est un enfant, ce qui représente une augmentation de 31 % par rapport à 2018. Ceci est due aux conséquences humanitaires croissantes de la crise dans ces régions et de l’impact de ces crises sur les populations hôtes déjà fragilisées par les aléas climatiques, les épidémies et la précarité des services sociaux de base. A ces défis s’ajoutent des facteurs profonds structurels et des vulnérabilités chroniques qui aggravent encore davantage l’impact de ces crises et affectent la capacité de résilience des populations