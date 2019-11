Cameroun: Dashboard Opérationnel Trimestriel - Monitoring des activités, PPG: Centrafricain (septembre 2019)

Aperçu de la Crise

Le Cameroun est confronté à trois crises complexes majeures : la crise dans le bassin du lac Tchad impactant la région de l’Extrême-Nord ; la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et les conséquences de l’aux de réfugiés centrafricains à l’Est du pays, environ 271 960 réfugiés centrafricains. Plus d’un million de personnes sont actuellement déplacées et 4,3 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire. A ces défis s’ajoutent des facteurs profonds structurels et des vulnérabilités chroniques qui aggravent l’impact de ces crises et aectent la capacité de résilience des populations.

Cet outil nous donne la possibilité de mésurer la performance des activités, connaitre et comprendre les défis et contraintes dans la réalisation des activités mises en oeuvres par le HCR Cameroun et ses partenaires.