Cameroun : Bulletin d’information N°2 - Campagne de vaccination réactive contre le choléra, Région de l’Extrême-Nord, 26 Août 2019

RÉSUMÉ DE LA SITUATION

La campagne de vaccination réactive contre le choléra dans la Région de l’Extrême-Nord, 2 ème tour pour les aires de santé de Fotokol et Sagmé (District de Santé de Makary) lancée le 23 Août 2019 à Fotokol se poursuit avec des activités de vaccination selon les deux stratégies principales fixe et fixetemporaire ; étant donné les us et les coutumes locales, la stratégie porte à porte a été utilisée pour atteindre chaque femme et chaque personne âgée dans les quartiers de Fotokol.

Aucun cas de MAPI (Manifestations Post vaccinales Indésirables) sérieuses n’a été enregistré jusqu’à date. Il en est de même de la surveillance des cas de choléra et des autres maladies évitables par la vaccination.

Les principales activités menées au 26 août 2019 ont portées sur le briefing pré-déploiement des équipes de vaccination avec un accent particulier sur le marquage et le remplissage correct de la carte de vaccination, la poursuite des activités de sensibilisation, la vaccination dans les postes fixes et fixes temporaires dans l'ensemble des deux aires de santé concernés, la vaccination au marché de Fotokol (dimanche, jour du grand marché qui regroupe les populations des localités environnantes et même du Nigeria), et la vaccination dans le camp du Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) de Fotokol et les cinq postes avancés du BIR.

Il y a lieu de mentionner qu’en plus de la vaccination, la promotion des interventions WASH auprès des communautés a été renforcée pour barrer la route au choléra.