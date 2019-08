Cameroun : Bulletin d’information N°1 - Campagne de vaccination réactive contre le choléra, Région de l’Extrême-Nord, 24 Août 2019

La campagne de vaccination contre le choléra engagée dans la Région de l’Extrême-Nord depuis le 1er Août 2019 dans les Aires de Santé de Minawao, Gadala et Gawar (Districts de Santé Mokolo et Hina) se poursuit avec le 2ème tour de la vaccination réactive dans les aires de santé Fotokol et Sagmé (District de Santé Makary) depuis le 23 Août 2019. Le 1er tour de vaccination dans ces aires de santé (Fotokol et Sagme) a eu lieu du 12 au 16 Décembre 2018. Depuis ce premier passage, aucun cas de choléra n’a été enregistré dans le District de Santé de Makary.

Afin de renforcer l’immunité collective, il est recommandé d’administrer une seconde dose du vaccin anticholérique oral (Shanchol™).

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

Le lancement officiel a eu lieu à l’esplanade de la Mairie de Fotokol à 15 h , sous la présidence du représentant de Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Fotokol, en présence de Monsieur le Maire, le Sénateur, la Présidente du réseau des femmes, les autorités traditionnelles et religieuses, Madame le Sous-Directeur de la Vaccination, et les partenaires au développement

Cinq interventions majeures ont marqué la cérémonie de lancement : le mot de bienvenue du Maire de Fotokol, la présentation technique de l’activité par le Chef du district de santé de Makary, l’allocution de Madame le Sous-Directeur de la Vaccination, l’intervention de Madame la Présidente du réseau des femmes de Fotokol, et le discours de lancement de la campagne de vaccination délivré par le Représentant au Sous-Préfet de l’Arrondissement de Fotokol.

Ladite cérémonie a été matérialisé par la vaccination des officiels et l’administration symbolique des premières doses de Vaccin anti Cholérique Oral aux populations.