Cameroun: Aperçu humanitaire (mise à jour pour décembre 2018)

L’année 2018 fût marquée par le basculement d’une crise socio-politique en un conflit armé ouvert dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Plus de 437 000 personnes ont été contraintes de quitter leur village à l’intérieur des deux régions et vers l’Ouest et le Littoral, tandis que 32 000 ont fuit vers le Nigeria voisin. En plus des risques de protection directs pour la vie des personnes, les violences et l'insecurité ont gravement impacté l’accès aux moyens de subsistance, aux hôpitaux et aux écoles, qui sont des cibles privilégiées des groupes armés non étatiques.

Cette crise est venue s’ajouter à un paysage humanitaire déjà complexe. A l’Extrême-Nord, les populations souffrent de la crise du bassin du lac Tchad. Des réfugiés continuent d’affluer depuis le Nord-Est du Nigeria en même temps que des Camerounais se déplacent pour échapper aux attaques et que d’anciens déplacés internes retournent chez eux dans des zones peu sûres et où les services de base comme les opportunités de revenus restent insuffisants.