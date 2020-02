Cameroun: Aperçu Humanitaire dans la région de l’Extrême-Nord Décembre 2019

La crise humanitaire dans la région de l’Extrême-nord demeure préoccupante avec des conséquences désastreuses et multiples. Cette situation est liée à la fragilité du climat, à la pauvreté endémique et à la persistance du conflit Boko Haram. Trois départements sur six subissent des attaques et incursions de la part des groupes armés. La porosité de la frontière de la région avec des pays tels le Tchad et le Nigéria et la portée sous régional (bassin du lac Tchad) de la crise Boko Haram engendre une situation d’insécurité et une dynamique des mouvements des populations en constante évolution. La région est en situation d’alerte par rapport à la malnutrition aiguë. Ceci pourrait être y remédier par un renforcement des programmes de prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë et un approfondissement de l’analyse de la situation à travers des études qualitatives. À cela, il faudrait associer la mise en place des activités communautaires de relèvement, l’appui dans la production agricole et de contre-saison et des actions intégrées WASH, Santé, protection sociale, agriculture.