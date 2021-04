Cameroun – Alerte : Tableau de bord #6 du suivi des mouvements de transhumance | Collecte de données: (Février/Mars 2021) Date de publication: (Avril 2021)

Les conflits agro-pastoraux liés à la transhumance, pratique ancestrale au Cameroun et dans la sous-région, sont devenus une cause d’insécurité majeure à la frontière avec le Tchad et la République centrafricaine. L’outil de suivi des mouvements de transhumance (Transhumance Tracking Tool) mis en place depuis Août 2020 dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord, permet de comprendre les dynamiques liées à la transhumance transfrontalière avec le Tchad et la République Centrafricaine. Le TTT combine trois composantes: l’alerte, la cartographie et le comptage. Le système d’alerte a pour objectif de recenser les mouvements inattendus de bétail et les conflits liés à l’utilisation des ressources naturelles et aux pratiques agro-pastorales dans la région, de comprendre les modes de résolution de conflits existants et d’informer les autorités compétentes, dans l’objectif de réduire les tensions dans les trois régions d’intervention. Ce système permet de recenser les alertes liées à un événement conflictuel (alerte événement) ou à un mouvement massif ou inattendu de bétail (alerte prévention) qui pourrait provoquer un conflit. Ce rapport détaille les données de l’outil d’alerte pendant les mois de février et mars 2021.