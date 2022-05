Cameroun : 2022 Plan de réponse humanitaire en un clin d’oeil

PERSONNES DANS LE BESOIN

3,9M

PERSONNES CIBLÉES

2,6M

FINANCEMENT REQUIS (EN US$)

$376M

PARTENAIRES

224

PROJETS

327

CONTEXTE

Le Cameroun continue d’être impacté par trois crises humanitaires complexes : le conflit autour du bassin Lac Tchad, les violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et les conséquences de la présence des réfugiés de République Centrafricaine (RCA).

En 2022, 3,9 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire et de protection. La violence liée à la présence et aux affrontements avec les groupes armés, les conflits intercommunautaires, les catastrophes naturelles et les épidémies, notamment la pandémie de COVID-19, exacerbent les vulnérabilités et affectent la résilience des personnes vulnérables au Cameroun.

Plus de 2,4 millions de personnes sont en phase de crise ou d’urgence d’insécurité alimentaire et plus de 933 000 personnes sont déplacées internes. Les maladies, telles que le choléra, la COVID-19 et le paludisme, et autres risques de santé publique, ainsi que le manque d’accès aux services sociaux de base affectent des millions de personnes. Ces chocs ont également entraîné la perturbation des services sociaux et affaibli la cohésion sociale.

Les besoins humanitaires sont aggravés par des déficits structurels socio-économiques et de développement, qui affaiblissent le rétablissement à long terme des personnes ayant besoin d'aide, perturbant les moyens de subsistance, les infrastructures de base et l'environnement socioculturel.

En 2022, 2,6 millions de personnes sont ciblées par le Plan de réponse humanitaire (HRP), visant notament à soutenir les personnes déplacées internes (PDI), les personnes retournées, les réfugiés et les communautés d’accueil. La communauté humanitaire priorise les interventions d’assistance et de protection afin de sauver des vies, et soutient le renforcement des moyens de subsistance et de résilience, afin de garantir que les personnes touchées par ces crises puissent répondre à leurs besoins fondamentaux.

Lisez le plan complet ici (en anglais).