Cameroon: Mise à jour sur la sécurité alimentaire - août 2020

Les prix élevés atypiques des aliments de base dans l’Extrême Nord limitent l'accès à la nourriture pour les ménages pauvres pendant la soudure.

MESSAGES CLÉS

• La pandémie COVID-19 continue d’affecter les moyens d’existence des ménages pauvres, aggravant encore leurs vulnérabilités préexistantes en raison des chocs économiques et des prix des denrées alimentaires. Les ménages pauvres des centres urbains restent les plus exposés au risque d'insécurité alimentaire aiguë. Le secteur informel continue de fonctionner lentement, malgré l'assouplissement de certaines mesures de restriction sur les mouvements de biens et de services, les heures d'ouverture des entreprises et les mesures gouvernementales de soutien aux entreprises qui incluent des subventions et des exonérations fiscales.

• La hausse atypique des prix des aliments de base dans l’Extrême Nord limite encore davantage l'accès à la nourriture pour les ménages pauvres pendant la période de soudure, ce qui entraîne une insécurité alimentaire aiguë de Stress (Phase 2 de l'IPC). Les principales céréales (maïs, sorgho) se vendent à un prix environ 40 pour cent de plus que l'année dernière à la même période et plus de 20 pour cent de plus qu'en mai 2020. Cette hausse étant principalement due à la baisse des stocks de réserve de 2019 et aux perturbations des flux commerciaux causées par les mesures liées au COVID-19 et au mauvais état des routes qui augmentent les coûts de transport. Pour augmenter leur pouvoir d'achat, les ménages pauvres augmentent la vente de bétail par rapport à la normale.

• Malgré une quatrième année consécutive de production inférieure à la moyenne dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les nouvelles récoltes augmentent la disponibilité des aliments de base, stabilisent les prix et améliorent les conditions de sécurité alimentaire des ménages pauvres pour atteindre les niveaux de Stress (Phase 2 de l'IPC). Cependant, certaines déplacées et communautés affectées par l’insécurité qui n'ont pas cultivé à la suite du conflit et qui n'ont pas accès à l'aide humanitaire continuent d'être exposées à l'insécurité alimentaire aiguë (IPC Phase 3).