Cameroon : Mise à jour du suivi à distance - septembre 2018

La détérioration continue des moyens d’existence dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest

A propos de cette mise a jour

Les rapports de septembre 2018 sur la mise à jour du suivi à distance de FEWS NET présentent une perspective sur la sécurité alimentaire qui s’étend au-delà de la période de projection standard. A cet effet, la fin de ce rapport propose une projection de ces résultats les plus probables jusqu’à la fin de la prochaine période de soudure pour ce pays. Les prochains rapports pour ce pays pourraient suivre un calendrier non standard dans les mois à venir. N’hésitez pas à revenir sur ce site régulièrement pour de nouvelles analyses, à vous abonner aux mises à jour des rapports ou à nous suivre sur les médias sociaux.

Messages clés

Les perspectives de productions agricoles au-dessus de la moyenne dans l’Extrême-Nord favoriseront une consommation alimentaire typique pour les ménages hôtes pauvres et les déplacés. Toutefois, la précarité de la situation sécuritaire continue de peser négativement sur les moyens d’existence des ménages plaçant la zone en insécurité alimentaire aiguë Stress (Phase 2 de l’IPC) d’octobre 2018 à janvier 2019.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la détérioration continue de la situation sécuritaire suite à la mutation des mouvements sécessionnistes en mouvements armés, affecte négativement la production agricole et les fondamentaux de l’économie. L’insécurité alimentaire aiguë Stress (Phase 2 de l’IPC) qui frappent les ménages pauvres et les déplacés pourrait évoluer en Crise (Phase 3 de l’IPC) à partir de février 2019.

L’insécurité constitue le principal facteur qui agit négativement sur les moyens d’existence des ménages dans le pays qui abrite des refugiés nigérians et centrafricains. Si la réduction des incursions de Boko Haram favorise le retour des déplacés dans l’Extrême-Nord, dans les zones anglophones par contre, les actes de violence se multiplient à l’approches des consultations électorales.