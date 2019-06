Cameroon : Mise à jour du suivi à distance - Juin 2019

Pour la troisième saison consécutive, le conflit affectera négativement les productions agricoles dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest

MESSAGES CLÉS

• Les moyens d’existence continuent de se détériorer alors que le conflit se poursuit dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le conflit a également limité l'accès aux champs et aux opportunités de main-d'œuvre et, associé aux prix élevés des denrées alimentaires, a entraîné une baisse continue du pouvoir d'achat des ménages. En conséquence, les PDI et les ménages pauvres ont plus de chances de continuer à vivre les résultats de la crise (Phase 3 de l'IPC) jusqu'en janvier.

• Dans l’Extrême-Nord, l’insécurité alimentaire aigues Stress (Phase 2 de l’IPC), devrait persister pour les PDIs et ménages pauvres hôtes jusqu’en janvier en raison de l’épuisement progressif des stocks entre juin et aout et des pillages et destructions continus de biens par la secte Boko Haram. Le conflit touches négativement les moyens d’existence dans plusieurs localités des départements de Logone-Et-Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga.

• Dans l’extrême-Nord, l’accroissement des retours de PDI, le soutien des partenaires et les bonnes perspectives pluviométriques pourraient favoriser des productions supérieures, dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest par contre, les productions vivrières et d’exportations attendues seraient en-dessous de la moyenne du fait de l’accès limité des producteurs aux champs, de la hausse du coûts des intrants et de la main-d’œuvre et des séries de journées mortes qui empêchent l’entretien des plantations.