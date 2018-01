Cameroon : Mise à jour du suivi à distance - Janvier 2017

Niveaux atypiquement élevés des prix des denrées de base dans l’Extrême Nord

Messages clés

Avec des récoltes en dessous de la moyenne et le disfonctionnement des marchés, on assiste dans l’Extrême Nord à une hausse des prix des céréales de base au-dessus de la moyenne (2013-2016) : en moyenne 31 pour cent pour le sorgho pluvial et 28 pour cent pour le maïs. En effet, en raison de la situation sécuritaire fragile, certains corridors importants de transaction avec le Nigeria (Fotokol, Banki) sont fermés ou fonctionnent au ralenti. A cela s’ajoute le pillage de boutiques et les rackets de fournisseurs par les groupes armés. En conséquence, l’offre en céréales reste faible sur les marchés par rapport à la normale.

Le faible niveau de remplissage des points d’eau affecte aussi négativement les activités maraichères dans les zones de production habituelle et entraine des difficultés d’abreuvement des animaux. Cela contribue d’une part, à aggraver le manque d’opportunité économique créé par l’insécurité et qui se traduit par la baisse de la demande de main-d’œuvre dans le travail journalier et la morosité du petit commerce faisant partie des principales sources de revenu des ménages pauvres. D’autre part, les difficultés alimentaires du bétail, affectent négativement la qualité des animaux présentés sur les marchés locaux. Avec des offres plus importantes que la demande en raison de la baisse des exportations vers le Nigeria, les prix des animaux se retrouvent en-dessous de leur niveau normal.

L’assistance humanitaire en cours (distribution de vivres), couvre environ 25 pour cent des populations pauvres, y compris les déplacés internes (315 016) et les réfugiés dans le site de Minawao (59 479). D’autres actions en cours ou planifiées visent le renforcement de la résilience à travers la recapitalisation du cheptel, le soutien à la production et la constitution de réserves céréalières communautaires. Toutefois, la majorité des ménages pauvres doivent recourir au marché pour leur alimentation avec des revenus limités. D’où leur exposition à une insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) ou pire d’avril à mai 2018.