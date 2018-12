Cameroon : Mise à jour du suivi à distance - décembre 2018

Soudure assez typique attendue dans l’Extrême-Nord, mais plus difficile dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest

MESSAGES CLÉS

• Malgré la disponibilité de stocks pour les ménages hôtes, l’insécurité alimentaire aigue Stress (Phase 2 de l’IPC) persiste dans l’Extrême-Nord en raison de la faible couverture des PDIs et réfugiés hors camp par l’assistance et des moyens d’existence des ménages sous pression avec la baisse des revenus affectés négativement par une situation sécuritaire encore précaire.

• Avec l’accès limité aux champs et la baisse des productions vivrières et des revenus des produits d’exportation, les ménages pauvres hôtes et les PDIs dans les régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et environnant feront face à une soudure plus longue de février à mai, période pendant laquelle ils resteront exposés à l’insécurité alimentaire aiguë Crise (Phase 3 de l’IPC).

• L’insécurité liée aux incursions et exactions de Boko Haram dans l’Extrême-Nord et aux affrontements entre mouvements sécessionnistes armés et les forces de sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continuera à agir négativement sur l’économie et sur les moyens d’existence des ménages de ces régions.