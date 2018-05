Cameroon Key Message Update, Mai 2018

Dégradation de la consommation alimentaire des ménages pauvres dans la région de l’Extrême Nord

Messages clés

Sur les principaux marchés de l’extrême nord (Maroua, Kousseri, Yagoua, Kaélé, Mokolo, Mora), les prix des principales denrées de base sont restés globalement stables en avril par rapport au mois précédent. Toutefois, les niveaux sont élevés comparativement à la moyenne des cinq dernières années (en moyenne 30 pourcent pour le sorgho pluvial, 40 pour cent pour le sorgho de saison sèche et 12 pour cent pour le maïs). L’interdiction de sortie de céréales et les flux entrants de maïs du Nigeria, de sorgho et de riz du Tchad grâce à l’ouverture de certains corridors (Fotokole – Gambarou, Gobo - Gueré), favorisent un approvisionnement moyen des marchés.

L’insécurité persistante dans les arrondissements autour du Lac Tchad et de la frontière avec le Nigeria caractérisée par les attaques de Boko Haram et le vol de bétail, contraint les éleveurs à transhumer vers les zones plus arides, situés plus au Sud où l’eau et les pâturages sont insuffisants. Le prix des animaux reste toujours en-dessous de la moyenne et les termes de l’échange sont en défaveur des éleveurs. En effet, excepté le marché central de Maroua, la vente d’un bouc sur les autres marchés ne permet pas d’acquérir plus de 50 kg de céréale. En cette fin de campagne maraichère, le prix de l’oignon s’est amélioré par rapport au mois précèdent, mais reste 30 pour cent en-dessous de la moyenne quinquennale dans les principales zones de production (Mayo Kani, Mayo Tsanaga, Mayo-Sava).