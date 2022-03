Cameroon Key Message Update : L'arrivée des pluies en mars favorise les semis à temps dans la zone sud du Cameroun, Mars 2022

Messages clés

Le nombre total de cas de choléra dans le pays a continué d'augmenter après que les autorités sanitaires ont annoncé une épidémie dans la région du Sud-Ouest à la fin de l'année dernière. Des rapports du ministère de la Santé publique indiquent que des cas se sont propagés dans quatre autres régions et ont atteint 1888 à la mi-mars. La région du Sud-Ouest est la région la plus touchée avec 73 pourcents des cas. La réponse à l'épidémie est en cours mais limitée par l'insécurité et les mauvaises conditions de l’infrastructure routière.

Après le début à temps de la saison des pluies de mars-juillet, les semis de maïs, de haricots, de pommes de terre et de niébé sont en cours dans les zones unimodales et bimodales du sud du pays et se poursuivront jusqu'en avril. L’assistance du gouvernement et des partenaires en intrants agricoles (semences certifiées et les engrais) est en cours dans tout le pays. Pourtant, les livraisons restent insuffisantes pour répondre aux besoins saisonniers, et tardives, notamment dans les zones peu sûres et inaccessibles.

Des réductions superficies plantées ont été observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en conflit suite à l'abandon des terres agricoles, au déclin de la main-d'œuvre agricole et aux coûts élevés des engrais et des semences améliorées. Les prix actuels des engrais chimiques (urée et NPK) dans la plupart des zones de culture sont de 30 à 55 pourcents supérieurs aux niveaux d'avant le conflit, après une augmentation supplémentaire de 10 à 15 pourcents au cours des deux dernières années causées par des ruptures d'approvisionnement liées à la pandémie.

Les résultats de sécurité alimentaire de Crise (Phase 3 de l'IPC) sont en cours pour la plupart des ménages pauvres dans les zones de conflit. Ces ménages ont épuisé les récoltes des années précédentes, et leur forte dépendance vis-à-vis des achats sur le marché dans un contexte de prix élevés des produits de base et la pénurie des travaux de labour et de plantation les oblige à accumuler des dettes. Des données récentes recueillies dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest suggèrent que plus de 30 pourcents des ménages empruntent pour acheter des produits de base comme le maïs et le riz, en les privilégiant par rapport aux frais scolaires et médicaux.

Les ménages pauvres dans les zones de conflit réduisent également la quantité et la diversité de leurs repas, entrainant ainsi un risque élevé de sous-alimentation qui peut exacerber la malnutrition pendant la période de soudure en cours. Les approvisionnements alimentaires de base des ménages devraient augmenter avec les nouvelles récoltes à partir de juillet et améliorer probablement les résultats en Stress (Phase 2 de l'IPC).