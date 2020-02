Cameroon: Bulletin d’information novembre - décembre 2019 [EN/FR]

Dans l’Extrême-Nord du Cameroun, MSF répond à une épidémie de rougeole

Une nouvelle épidémie de rougeole sévit au Cameroun depuis le début de l’année 2019. La région de l’Extrême-Nord est la plus touchée et les enfants de moins de 5 ans sont les premières victimes de cette épidémie. Selon les données du Ministère de la Santé Publique, l’épidémie a touché 42 districts de santé. Une intervention a été mise sur pieds en appui au Ministère de la Santé par Médecins Sans Frontières depuis décembre 2019, pour appuyer la réponse au niveau de 3 districts sanitaires de la ville de Maroua qui ont notifiés des cas durant les dernières semaines. Au 31 janvier 2020, au total plus de 1 300 cas simples on été pris en charge dans les centres de santé soutenus par MSF et près de 260 cas compliqués pris en charge à l’hôpital régional de Maroua et au centre de traitement de rougeole à Dougoi.

Quand j’ai vu plusieurs médecins autour de mon enfant, j’ai cru qu’il était mort, j’ai commencé à ranger ses affaires. Ça faisait déjà plus d’un mois que la rougeole le torturait et jusqu’ici tous les médicaments qu’on lui administrait ne servaient à rien; Lorsque je me suis rapproché de son lit, j’ai vu que sa mine avait changé et contrairement à ce que je pensais, il se portait beaucoup mieux. MSF a sauvé la vie de mon enfant. » Raconte Mairamou, la maman de Béni, 10 mois, atteint de rougeole et pris en charge par les équipes MSF de Maroua. Béni est le tout premier enfant pris en charge par MSF dans le cadre de l’intervention d’urgence mise sur pieds à Maroua depuis le 07 décembre 2019, il a été référé par un relais communautaire descendu sur le terrain pour sensibiliser les populations sur la rougeole.

« Tu ne peux pas traverser trois maisons sans trouver une maison où un enfant est atteint de rougeole. Quand je fais le tour des maisons, même si je ne trouve pas d’enfant malade, je me rassure de sensibiliser sur la maladie, d’informer sur les centres de prise en charge les plus proches et si je trouve un enfant malade, je me rassure de l’emmener pour une prise en charge immédiate. » Explique Rouyatou, agent de santé communautaire à Dougoi. « Cette année, l’épidémie est plus grave mais l’avantage c’est que les populations sont assez ouvertes et réceptives. Contrairement aux années précédentes et grâce aux sensibilisations menées, les parents ne cachent plus les enfants malades ; même si un enfant a juste de la fièvre, dès que j’arrive il me le présente. » Ajoute-telle.

Médecins Sans Frontières vient en appui au Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) en parallèle à nos activités médicales dans la région de l’Extrême-Nord pour combattre l’épidémie de rougeole. MSF a apporté un appui logistique au MINSANTE pour la campagne de vaccination qui s’est déroulée du 4 au 8 décembre 2019 avec du matériel mis à disposition, constituée de 6 voitures, des ice packs, des glacières et des portes vaccins couvrant la période de la vaccination. Par ailleurs, MSF a mis sur pieds un Centre de Traitement de rougeole au Centre de Santé Intégré (CSI) de Dougoi pour le traitement des cas compliqués de rougeole et a appuyé 9 autres CSI dans la ville en offrant des kits de prise en charge. Des formations ont été offertes, d’une part, sur la prise en charge des patients atteints de rougeole et sur la recherche active des patients dans la communauté, la sensibilisation, la promotion de la gratuité des soins, et la mise en place d’un système de référence.

« Les ménages les plus vulnérables n’avaient pas accès aux soins car malgré la déclaration de l’épidémie et l’annonce de gratuité des soins, les centres de santé manquaient d’intrants. La population ne se rendait pas nécessairement dans les centres de santé, préférant garder les enfants à la maison ou faisant appel à des tradipraticiens. Les équipes de relais communautaires formés et coachés par MSF pour ratisser les quartiers et faire la sensibilisation communautaire, ont relaté beaucoup de décès dans la communauté antérieur à l’arrivée de l’équipe d’urgence. Les efforts de sensibilisation ont pu inverser ce processus. La population fréquente de nouveau les centres de santé qui peuvent traiter les cas simples gratuitement et référer les cas compliqués vers l’unité de prise en charge montée et supervisée par l’équipe d’urgence MSF. » Explique Jean jacques Mandagot, Responsable Terrain du projet d’urgence rougeole à Maroua.

La rougeole est une infection très contagieuse due à un virus, qui touche principalement les enfants. Il n’existe pas de traitement spécifique contre ce virus, mais une prise en charge rapide et adéquate permet d’en éviter les complications et d’en réduire la mortalité. Une vaccination bien conduite en amont est extrêmement efficace pour prévenir l’infection. L’intervention qui a débuté en décembre 2019 s’est achevée avec succès en février 2020.