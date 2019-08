Bulletin semestriel du secteur santé au Cameroun (Janvier - Juin 2019)

FAITS SAILLANTS

Plus de 40 000 Nigérians demandeurs d’asile enregistrés dans le District de santé de Makary

Epidémies de Rougeole dans les régions du Nord et de l’Extrême-Nord

L’Epidémie de choléra dans la région du Nord continue d’engendrer des cas et des décès

Dégradation de la situation sécuritaire dans les Régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

Intensification de la crise humanitaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest

Chiffres clés sur la disponibilité des services de santé dans la région de l’Extrême Nord.

Réponse Premier Semestre 2019 du secteur santé dans les régions affectées par les crises.

SITUATION HUMANITAIRE

Trois principales crises ont marqué la situation épidémiologique au Cameroun en 2019. Il s’agit de la crise dans le Bassin du Lac Tchad, la crise des réfugiés centrafricains et la crise dans les régions du NordOuest et du Sud-Ouest. S’agissant de la crise dans le Bassin du Lac Tchad, on a noté pendant le premier trimestre 2019 une légère intensification des exactions des membres du groupe Boko Haram au Nigéria et au Cameroun, marquées par des attaques à mains armées, des violences et des abus contre les populations civiles ainsi que le pillage des moyens d’existence des populations. Ces activités de Boko Haram ont conduit au déplacement de près de 40 380 Nigérians de la ville de Rann pour les localités de Goura, Medina, dans certaines localités à la frontière du Cameroun. De plus, si les attentats suicides ont significativement diminué, les incursions armées augmentent le nombre de blessés et de décès ainsi que les troubles psychologiques. Sur le plan sanitaire, la situation sécuritaire a rendu la disponibilité des services de santé tributaire de la présence des acteurs humanitaires (la majorité des personnels de santé agents publics desdites zones fuient le conflit armé). Ceci augmente une pression supplémentaire sur les services de santé déjà dépassés qui sont encore fonctionnels et les déplacements transfrontaliers, accroissent le risque d’épidémies. De même, pour la crise politico-militaire en RCA qui a entrainé un afflux de réfugiés dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord, bien que la situation soit relativement sous contrôle (le principal enjeu est la résilience), une réponse d’urgence reste nécessaire pour appuyer le système de santé et répondre aux besoins des populations. Enfin, la crise dans le NordOuest et le Sud-Ouest qui a gagné en intensité en 2018 et affecte aussi les régions du Littoral et de l’Ouest pose le problème de l’accès aux zones abritant les PDI dans un contexte de haute insécurité où des formations sanitaires sont vandalisées, détruites et/ou pillées.