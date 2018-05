Bulletin d’information Mars - Avril 2018

Le projet de Médecins Sans Frontières à Kousséri a entamé le processus de passation de ses activités à ses partenaires humanitaires. A la fin du mois de Mars, MSF a organisé une passation de ses activités de soutien aux centres de santé d’Amchidiré et Madana à la Croix Rouge Française.

Pour accompagner cette passation, MSF a fait une donation à la Croix Rouge Française de médicaments, des intrants nutritionnels, du matériel biomédical et logistique pouvant couvrir une période de trois mois.

Durant 3 ans, MSF a pris en charge en ambulatoire au sein de ces 2 centres de santé les enfants présentant une malnutrition aiguë sévère en plus des consultations pédiatriques pour divers pathologies.

Le personnel médical du Ministère de la sante reprendra en juin prochain l’intégralité de la prise en charge chirugicale de l’hôpitale Annexe de Kousseri.

Un travail jusqu’à présent soutenu par MSF. Quant à la nutrition et la pédiatrie, la Croix Rouge Française prendra le relais à partir de la fin du mois d’octobre.