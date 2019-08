Bulletin d’information mai - juin 2019

Des dizaines de nouveaux donneurs bénévoles pour les banques de sang de Maroua et de Mora

«Soyons là pour les autres, donnons notre sang pour sauver des vies », c’est le slogan qui a guidé les activités de Médecins Sans Frontières (MSF) dans la région de l’Extrême Nord durant toute une semaine, dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale du don de sang le 14 juin dernier.

En collaboration avec les hôpitaux de Maroua et de Mora, c’était une occasion renouvelée de sensibiliser les populations locales sur l’importance de donner bénévolement son sang. En effet, les transfusions de sang sauvent des millions de vies chaque année dans le monde.

MSF intervient depuis août 2016 à l’hôpital régional de Maroua au travers d’un appui au département de chirurgie.

Le sang y est essentiel pour la prise en charge des victimes de traumatismes ou d’accidents, ainsi que des patients subissant des interventions médicales et chirurgicales de pointe. Il est cependant parfois difficile de trouver des donneurs bénévoles: « Plusieurs personnes sont réticentes lorsqu’il s’agit de donner du sang, par peur de découvrir qu’elles sont malades elles même lors des analyses, ou encore à cause de la croyance selon laquelle donner de son sang rendrait malade », exprime Félicité, promotrice santé pour MSF à Maroua.

A l’occasion de la journée du don du sang, l’hôpital régional de Maroua a abrité plusieurs activités parmi lesquelles des sketches, des causeries éducatives, des débats, ou encore des démonstrations culinaires, qui ont permis de faire passer le message au plus grand nombre. C’était l’occasion d’échanger sur le sujet et de briser les mythes autour de la question. Des spots de sensibilisation ont aussi été diffusés dans les radios locales et des actions de collecte de sang ont été menées dans différentes institutions éducatives.

« Dès que j’ai entendu les message à la radio, j’ai décidé de venir à l’hôpital donner mon sang », témoigne Haoua, donneuse volontaire. Bélanie Djiamo, elle, donnait son sang pour la seconde fois : « C’est pour moi une forme d’engagement humanitaire », commente-t-elle.

Si de nombreuses personnes ont réagi positivement aux sensibilisations, à l’image de Bélanie ou Haoua, d’autres ont continué à montrer des résistances : « Certains étaient très enthousiastes au début pour donner de leur sang et arrivés à l’hôpital se désistaient car ils pensaient que c’était juste une simulation », relate Félicité. Grâce aux efforts des sensibilisateurs, 263 hommes et femmes ont finalement été sensibilisés sur les activités MSF et l’importance du don bénévole de sang, 68 poches de sang ont été collectées et une liste de 47 nouveaux donneurs bénévoles a été constituée. À Mora, la célébration de la journée du don de sang a également été marquée par différentes activités de sensibilisation au sein de l’hôpital, le passage d’une caravane mobile de sensibilisation dans la ville, et la distribution de tracts dans les aires de santé de Mora et de Kourgui. 19 poches de sang ont été collectées.

L’ensemble des activités ont été organisées en collaboration avec le Ministère de la santé.

Les sensibilisations liées au don de sang ne se limitent pas à la journée du 14 juin : les équipes de MSF travaillent au quotidien autour de la question.

« En chirurgie les malades ont un besoin énorme de sang, alors chaque fois qu’un patient arrive avec un accompagnateur, nous prenons la peine de sensibiliser ce dernier sur l’importance de donner du sang et sur le fait qu’il/elle pourrait être appelé à le faire pour le patient qu’il emmène. Cela leur permet d’être prêts psychologiquement en cas de besoin et de mesurer l’importance d’une telle action sur la vie du patient», relate Félicité. Les équipes MSF mènent aussi régulièrement des activités de sensibilisation dans les Hôpitaux et les villes de Maroua et de Mora.