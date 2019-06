Bulletin d’information Mai - avril 2019

Extrême nord : Un projet de santé communautaire pour faciliter l’accès aux soins de santé dans les zones frontalières frappées par l’insécurité

Active depuis 2015 dans le district sanitaire de Mora, dans la région de l’Extrême-Nord, Médecins Sans Frontières (MSF) a lancé en mai 2019 un nouveau projet de santé communautaire dans les aires de santé de Kolofata et de Limani, proches de la frontière nigériane, en collaboration avec le District Sanitaire de Kolofata. L’objectif de cette nouvelle intervention est de contribuer à faciliter l’accès aux soins de santé et prévenir le développement de complications médicales chez les enfants de 0 à 15 ans, dans une zone qui depuis 2014 est affectée par des graves problèmes de sécurité.

Depuis 2018, Médecins Sans Frontières mène déjà des activités dans la zone à travers un appui au Centre Médical d’Arrondissement de la localité d’Amchidé, une structure sanitaire qui offre des soins de santé primaires aux populations vivant sur place et aux personnes venant des localités voisines dont Limani, Banki (Nigéria) et certains villages alentours. Cependant, les habitants originaires de ces localités sont souvent obligés de parcourir des longues distances pour accéder à des soins de santé gratuits et de qualité, dans un contexte qui menace leur sécurité. Une situation d’autant plus difficile pour les personnes vulnérables comme les enfants, dont l’état de santé se dégrade rapidement quand les maladies qui les affectent ne sont pas prises en charge dès les premiers symptômes.

Le nouveau projet de MSF ambitionne de réduire ces difficultés d’accès aux soins. Ainsi, un réseau de 42 relais communautaires répartis dans les villages de deux aires de santé concernées a été formé et équipé pour la prise en charge des cas simples de paludisme et de diarrhée, ainsi qu’à la détection des infections respiratoires et de la malnutrition aigüe, à savoir les maladies les plus fréquentes chez les enfants. Les cas graves et compliqués sont référés vers les centres de santé d’Amchidé, de Kolofata, de Kerawa ou de Kourgui en fonction de leur proximité, puis dans les hôpitaux de Kolofata ou de Mora si nécessaire. Les relais communautaires ont également pour mission de sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de santé et de notifier la présence éventuelle de maladies à potentiel épidémique dans leur communauté respective.

« J’ai accepté de jouer ce rôle avec plaisir et grande motivation parce que naturellement j’aime bien travailler pour le bien de la communauté, de surcroit, quand il s’agit de sauver les vies », commente Daniel Bokre, un résident de Djakana qui a été sélectionné par sa communauté pour travailler dans le programme.

Le réseau de relais communautaires est soutenu par une équipe composée d’infirmiers et d’éducateurs en santé communautaire, mise en place par le District Sanitaire de Kolofata. Pour assurer une bonne supervision des activités, celle-ci travaille en étroite collaboration avec les équipes de MSF.

En préambule au lancement des activités, la formation des relais communautaires, infirmiers et éducateurs en santé communautaires sur les différentes thématiques du projet s’est déroulée du 9 au 18 avril 2019. Celle-ci a permis de renforcer les connaissances des acteurs et d’harmoniser leurs connaissances sur les activités du projet.

« Ces notions reçues ont amélioré mes connaissances et vont me permettre d’être très efficace dans ma communauté, a commenté Daniel lors de la formation. Personnellement je pense que ce projet de santé communautaire est une initiative salvatrice car elle va apporter beaucoup de soulagements aux populations vulnérables vivant dans ces localités», a-t-il conclu.