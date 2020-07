Bulletin d’information Avril-Mai 2020 - Urgence Covid-19 au Cameroun : Médecins Sans Frontières continue son appui dans les centres de prise en charge à travers le pays

Quatre mois après la déclaration de l’épidémie, le Cameroun est le sixième pays le plus affecté par la Covid-19 en Afrique subsaharienne, après l’Afrique du Sud, L’Egypte, le Nigeria, le Ghana et l’Algérie. Cette pandémie s’est aujourd’hui propagée sur l’ensemble du territoire qui comptait au 24 juin 2020, 12 592 cas confirmés, dont 6 826 dans la région du centre (épicentre de l’épidémie). Afin de soutenir le Ministère de la santé dans la lutte contre la Covid-19, Médecins Sans Frontières (MSF) vient en appui des structures sanitaires dans les régions où l’association est active.

À Yaoundé, MSF appuie désormais le Ministère de la santé dans la prise en charge des patients atteints de Covid-19 à l’hôpital de Djoungolo, dans lequel nous avons augmenté la capacité d’accueil (110 lits au total). Nous avons également donné des équipements et des formations au personnel de santé, renforcé les activités de santé mentale, de promotion à la santé et mis en place une unité de distribution d’oxygène pour les patients. MSF a aussi soutenu l’hôpital général de Yaoundé et l’hôpital Jamot pour le triage, la sécurisation du flux des patients, la prévention et le contrôle des infections. À Douala, la deuxième ville la plus touchée au Cameroun, nous avons formé le personnel sur les mesures de prévention et de contrôle des infections dans les trois principaux hôpitaux en charge de la gestion des cas à Yassa, Laquintinie et à l’hôpital général.

Dans le Grand Nord, les mesures de prévention et de contrôle des infections, la mise en place d’une zone de traitement pour la prise en charge des cas, ainsi que la gestion du flux des patients ont été adaptés, tant à l’hôpital régional de Maroua qu’à l’hôpital de Mora. Nous avons également mis en place un circuit de triage et d’isolement dans 7 centres de santé de la ville de Maroua, formé les équipes aux règles d’hygiène standard, à la prévention des infections et fait don de matériel. À Mora, l’équipe a construit un service d’isolement à l’hôpital de district et dans les centres de santé voisins. Des formations ont été offertes aux agents de santé communautaires et le dépistage a été renforcé à l’entrée de l’hôpital.

Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, MSF a mis en place des services d’isolement et de traitement dans les hôpitaux régionaux de Bamenda, Kumba et Buea pour les patients suspects et confirmés de Covid-19, et a formé le personnel médical et non médical qui gère ces unités.

MSF a également renforcé les mesures visant à prévenir la propagation de la Covid-19 et apporte son soutien en matière de logistique et de formation à Tiko, Limbe et Buea . À Bamenda, nous avons organisé des formations sur les équipements de protection individuelle et le contrôle des infections. . Médecins Sans Frontières a également fait don à l’hôpital régional de Bamenda de 4 bouteilles d’oxygène, 800 masques faciaux et une tente de 48 mètres carrés.

Les procédures de notre service d’ambulance ont été adaptées et les activités de promotion à la santé ont été renforcées au sein des communautés.