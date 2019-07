Afrique de l'ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (25 juin – 1 juillet 2019)

CAMEROON

CONVOI D’AIDE ALIMENTAIRE ATTAQUÉ

Le 23 juin 2019, dans les régions du NordOuest touchées par la violence, des assaillants armés ont attaqué et brûlé deux camions transportant 12 tonnes d'aide alimentaire. C’est la première attaque de ce type dans cette région où la violence a déraciné plus de 530 000 personnes. Les attaques et l'insécurité persistantes constituent une menace importante pour les opérations humanitaires. Environ 1,3 million de personnes touchées par le conflit ont besoin d'une aide humanitaire.

RD CONGO

LA VIOLENCE PERTURBE LES OPERATIONS DE REPONSE EBOLA

Les incidents violents des 23 et 24 juin ont contraint les autorités à suspendre les opérations de lutte contre Ebola. Le 24 juin, un groupe de personnes protestant contre la désinfection de la maison d'une personne décédée dans le nord de la ville de Beni a incendié un véhicule utilisé par l'équipe du ministère de la Santé, blessant gravement le conducteur. La veille, des hommes armés avaient attaqué un centre de lutte contre le virus Ebola près de la ville de Butembo.

Depuis, les opérations ont largement repris. La violence et la méfiance envers la communauté ont entravé la maîtrise efficace du virus Ebola dans le nord-est de la RDC, où la maladie a éclaté il y a près d'un an.

DES MILLIERS DE PERSONNES FUIENT LES AFFRONTEMENTS

Depuis le début du mois de juin, environ 7 500 réfugiés congolais ont fui vers l'Ouganda ce qui a mis à rude épreuve les installations déjà très surchargées, a indiqué le HCR le 25 juin.

De nouveaux affrontements entre les groupes Hema et Lendu dans le nord-est de la RDC poussent des personnes à franchir la frontière en Ouganda à un rythme de 311 par jour, soit plus du double du nombre d'arrivées de réfugiés en mai (145 par jour). Les nouveaux arrivants parlent d'une extrême brutalité. Des groupes armés attaqueraient des villages, incendieraient et pilleraient des maisons et tueraient des gens.

NIGERIA

CHOLÉRA EN HAUSSE DANS L’ADAMAWA

Au 26 juin, 145 cas de choléra et un décès avaient été enregistrés dans l'État d'Adamawa, soit près du double du nombre d'infections signalées le 18 juin lorsque les autorités sanitaires ont déclaré l'épidémie.

Aucun nouveau décès n'a été signalé. La surveillance de la maladie est en cours. Les équipes ont visité environ 9 600 ménages. La saison des pluies a débuté, ce qui augmente le risque d'épidémies de maladies d'origine hydrique, en particulier de choléra en raison d'inondations..

SAHEL

VIOLENCE ARMÉE S’INTENSIFIE DANS LE SAHEL

Le 27 juin des agences de l'ONU et des ONG ont souligné que la recrudescence de la violence armée au Sahel avait propulsé les déplacements forcés et les urgences humanitaires à des niveaux sans précédent.

Ils ont appelé à un soutien et à des efforts accrus pour s'attaquer aux causes des crises de la région. Durant l'année dernière, environ un million de personnes ont dû fuir leur foyer en raison de l'insécurité et de la violence . Au Burkina Faso, au Mali et dans l'ouest du Niger, les déplacements ont quintuplé et le bassin du lac Tchad connaît une nouvelle flambée de déplacements et d'attaques. À travers le Sahel, 4,2 millions de personnes sont déplacées.