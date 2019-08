Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (30 juillet – 5 août 2019)

CAMEROUN

L'ONU EXHORTE LE GOUVERNEMENT À LEVER LA SUSPENSION DE L'AIDE

Le 5 août, la Coordonnatrice humanitaire des Nations unies s'est déclarée préoccupé par la suspension de l'aide humanitaire dans le département du Logone-et-Chari, dans la région de l’Extrême-Nord, depuis la mi-juin.

Dans une lettre adressée au Premier ministre, la Coordonnatrice humanitaire a demandé au gouvernement de lever d'urgence la suspension et s'est dite préoccupée par l'impact de l'absence prolongée de secours dans une région où les besoins humanitaires sont importants. Les autorités régionales ont ordonné la suspension de l'aide au Logone-etChari après une recrudescence des attaques armées en mai, faisant valoir que l'aide humanitaire profiterait aux groupes armés.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

DES TRAVAILLEURS HUMANITAIRES INDEMNES APRÈS UNE ATTAQUE À BANGUI

Le 1er août, des agresseurs armés ont détourné un véhicule appartenant à une organisation d'aide internationale dans la capitale Bangui. Les assaillants ont saisi le véhicule et se sont enfuis. Aucun travailleur humanitaire n'a été blessé lors de l'incident dans le district de La Colline. Cette attaque est la cinquième du genre à Bangui en un mois.

MALI

LIBÉRATION DE TRAVAILLEURS HUMANITAIRES APRÈS 107 JOURS DE CAPTIVITÉ

Deux membres du personnel national d'une ONG internationale ont été libérés le 1er août après 107 jours de captivité. Ils ont été enlevés dans le district de Douentza, dans la région centrale de Mopti. Après avoir été libérés, les travailleurs humanitaires ont marché 30 km pour atteindre une zone sûre.

Les dirigeants de plusieurs groupes armés opérant dans la région se seraient rencontrés deux semaines auparavant et se seraient prononcés en faveur de la libération de tous les prisonniers ou captifs non liés aux militants, selon diverses sources.

RD CONGO

QUATRE CAS D'EBOLA SIGNALÉS DANS UNE VILLE FRONTALIÈRE CLÉ

Un nouveau cas d'Ebola a été signalé à Goma le 1er août, portant à quatre le nombre de cas signalés dans la ville depuis le 14 juillet. Le dernier patient est l'épouse d'un homme décédé de la maladie le 31 juillet à Goma, le deuxième cas d'Ebola dans la ville.

Tous les derniers cas sont liés à l'homme décédé, un mineur, arrivé à Goma le 13 juillet en provenance d'une localité de la province de l'Ituri, au nord-est. Il n'a montré aucun signe de maladie, selon les agents sanitaires, et a développé les premiers signes le 22 juillet. Le 31 juillet, le port de Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, à l’est, a été fermé et tous les bateaux ont été empêchés d'accoster après qu'un passager considéré comme un patient Ebola à haut risque se soit rendu de Goma à Bukavu. Le patient a ensuite été retrouvé et placé sous surveillance.

NIGERIA

DES HOMMES ARMÉS TUENT 65 PERSONNES LORS D’UNE ATTAQUE

Le 27 juillet, un groupe d’hommes armés a envahi le village de Badu dans l’état de Borno, au nord-est, et a ouvert le feu sur un groupe de civils qui s'étaient rassemblés pour des funérailles, tuant au moins 65 personnes et en blessant 11 autres. L'attaque est la plus meurtrière depuis plusieurs mois. Le Président Muhammadu Buhari a condamné l'attaque et appelé l'armée à intensifier les contre-opérations et à assurer la protection des civils, y compris les populations déplacées dans les zones touchées. Nganzai se trouve à environ 80 km de Maiduguri, la capitale de Borno, et a été témoin d'intenses affrontements entre groupes armés et troupes ces derniers mois.