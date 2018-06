Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (29 mai – 4 juin 2018)

CAMEROUN

15 MILLIONS DE DOLLARS NÉCESSAIRES POUR LES BESOINS HUMANITAIRES À L’OUEST

Le 28 mai, la communauté humanitaire a lancé un plan d'intervention d'urgence pour les régions anglophones du Sud-Ouest et du NordOuest touchées par le conflit. Les organisations d'aide sollicitent 15 millions de dollars pour fournir une assistance vitale à quelque 160 000 personnes déplacées dans les deux régions pendant une période initiale de trois mois. Les régions anglophones ont été ébranlées par les tensions qui ont explosé en octobre 2016 et ont depuis débouché sur un conflit armé. Plus de 20 000 personnes ont fui vers le Nigeria voisin.

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

LA VIOLENCE AFFECTE LES OPÉRATIONS HUMANITAIRES À BAMBARI

Le 30 mai de violents incidents ont éclaté une fois de plus dans la ville de Bambari, au centre du pays, après une accalmie de deux semaines qui avait permis aux personnes déplacées de rentrer chez elles. Au moins 24 personnes ont été tuées dans les derniers troubles. Ces deux dernières semaines, la ville a été le théâtre d’affrontements armés au cours desquels des assaillants ont pris d'assaut et pillé les complexes et entrepôts de neuf organisations humanitaires. La plupart des travailleurs humanitaires internationaux ont été transférés vers la capitale, Bangui, et les opérations humanitaires ont été durement touchées. Bambari accueille environ 37 000 personnes déplacées qui dépendent de l'assistance humanitaire.

MALI

AUGMENTATION DES ENTRAVES À L’ACCÈS HUMANITAIRE

Du début de l'année au 31 mai, 90 incidents limitant l'accès humanitaire ont été enregistrés.

Ceux-ci représentent plus de la moitié des 133 incidents enregistrés en 2017. La région du nord a connu le plus grand nombre d'incidents, avec Tombouctou, Mopti, Gao, Kidal et Menaka étant les villes les plus touchées.

L'insécurité, les attaques armées et les EEI sont parmi les principales menaces pour les travailleurs humanitaires et les civils. Depuis décembre 2017, le nombre de personnes déplacées a presque doublé, passant de 38 000 à 60 500, en raison de l'insécurité.

L’EXPLOSION D’UN EEI BLESSE DEUX ENFANTS

Le 27 mai, deux enfants ont été grièvement blessés par l’explosion d’un engin explosif improvisé (EEI) dans la région de Tanema, au centre du Mali. Ils avaient confondu l'engin explosif avec un jouet. C'est la sixième explosion de ce genre dans la région depuis le début de l'année. Quatre enfants ont été tués dans des circonstances similaires le 2 mai.

NIGERIA

PLUS DE 4 000 PERSONNES NOUVELLEMENT DÉPLACÉES

Au cours de la semaine précédant le 29 mai, 4 457 personnes dans le nord-est du Nigeria ont été contraintes de fuir leur foyer principalement en raison de mauvaises conditions de vie et d'opérations militaires, tandis que d'autres se déplaçaient volontairement. Ils ont cherché refuge dans des camps de déplacés dans les localités de Bama, Gwoza et Ngala, dans l'État de Borno. La nourriture, les abris, les articles de première nécessité et les services d'hygiène sont affectés par l'afflux de déplacés dans les camps. Plus de 115 000 personnes ont été déplacées depuis octobre 2017. Des ressources supplémentaires sont indispensables pour venir en aide aux nouveaux arrivants, en particulier avec le début de la saison des pluies pendant laquelle l'accès devient difficile et le risque d'épidémies augmente.

200 000 ENFANTS VONT ÊTRE VACCINÉS CONTRE LA ROUGEOLE

Le 27 mai, l'OMS a lancé une campagne de vaccination contre la rougeole ciblant 200 000 enfants dans l’État de Borno, dans le nord-est du pays. Depuis le début de l'épidémie en avril, 350 cas et 61 décès ont été signalés dans les deux localités les plus touchées où l'insécurité a rendu l'accès difficile aux travailleurs humanitaires. Plus de 200 équipes de vaccination ont été déployées pour la campagne menée dans neuf localités. Beaucoup d'enfants à vacciner n'ont pas accès aux services de santé depuis 2014.