Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (22oct – 4 nov 2020)

CAMEROUN

LES INONDATIONS EMPÊCHENT 18 000 ÉLÈVES D'ALLER À L'ÉCOLE

Soixante écoles de la région du Grand Nord ont dû fermer à cause des inondations, ce qui a empêché 18 000 élèves d'aller à l'école. A la fin du mois d’octobre, 22 écoles avaient été déplacées dans d'autres villages, et 22 restent fermées. Les inondations, combinées à l'insécurité croissante, ont également forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons. La capacité de réponse reste limitée et l'UNICEF a lancé un appel pour un montant supplémentaire de 1 250 000 dollars US afin d'augmenter la capacité de réponse multisectorielle.

Selon la Croix-Rouge camerounaise, 160 000 personnes ont été affectées par les inondations dans la région.

CENTRAFRIQUE

2,8 MILLIONS DE PERSONNES ONT BESOIN D’AIDE HUMANITAIRE

La RCA continue à être confrontée à une grave crise humanitaire. Selon l'aperçu des besoins humanitaires 2021, 2,8 millions de personnes ont besoin d’assistance, le nombre le plus élevé en cinq ans. Le nombre de personnes ayant des besoins aigus a augmenté de 12 % par rapport en 2020, et le bien-être et le niveau de vie de la population ont diminué, les plus vulnérables s'appuyant sur des stratégies d'adaptation négatives. La malnutrition reste un problème majeur de santé publique et l'une des principales causes de mortalité et de morbidité infantiles, avec 50 % des enfants souffrant de malnutrition chronique. L'instabilité politique prolongée, combinée à des facteurs aggravants tels que les inondations, la COVID-19 et l'augmentation des conflits violents, a entraîné une détérioration de la situation humanitaire. L'insécurité limite l'accès aux personnes dans le besoin, avec 304 incidents contre des humanitaires enregistrés entre janvier et septembre 2020.

TCHAD

LES QUARTIERS DE N’DJAMENA INNONDES

Plusieurs quartiers de la capitale N'Djamena ont été inondés après que la digue soutenant le bassin inférieur du fleuve Chari a cédé en deux endroits. Un recensement des personnes touchées est en cours, et une mission inter-agences a été déployée dans la zone inondée pour évaluer la situation et les besoins de réponse. Une première réponse menée par le gouvernement a été lancée et les ménages les plus vulnérables ont reçu des kits alimentaires, des bâches et des nattes.

COTE-D’IVOIRE

3200 IVOIRIENS FUIENT LE PAYS PAR CRAINTE DE VIOLENCE POSTELECTORALES

Selon le HCR, au 2 novembre, 3 200 Ivoiriens, pour la plupart des femmes et des enfants, ont fui vers le Ghana, le Libéria et le Togo par crainte des violences post-électorales, y compris d'anciens réfugiés récemment rentrés au pays.

Le HCR travaille en étroite collaboration avec les gouvernements et ses partenaires pour évaluer la situation et les besoins. La Commission électorale indépendante (CEI) a déclaré le Président Ouattara vainqueur des élections présidentielles du 31 octobre avec plus de 94% des voix. L'opposition conteste les résultats et a annoncé la création d'un Conseil national de transition. Au moins 12 personnes ont été tuées lors d'affrontements intercommunautaires à Abidjan et dans les régions du centre et de l'ouest.

NIGERIA

BESOINS URGENTS EN MATIERE D’ABRI ET DE NFI POUR LES DEPLACES INTERNE A BAMA

L'afflux croissant des déplacés internes à Bama, dans le nord-est de l'État de Borno, à la suite d’affrontements dans les zones environnantes, a suscité des inquiétudes quant aux lacunes en matière d'abris et de NFI. Au moins 943 ménages sont confrontés à une grave insuffisance de logements, et plus de 800 abris ont été endommagés par des inondations et des tempêtes. Près de la moitié des camps de l'État de Borno sont actuellement surpeuplés, avec un afflux constant de nouveaux arrivants et des risques croissants d'incendie et d'épidémies. Les partenaires NFI et abris, dirigés par Mercy Corps et l'OIM, ont jusqu'à présent aidé 203 ménages en leur fournissant des kits de réparation d'abris d'urgence.