Afrique de l’ouest et du centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (20 – 27 october 2020)

RÉGIONAL

1,7 MILLIARDS DE DOLLARS ANNONCES LORS DE LA CONFÉRENCE SUR LE SAHEL

Vingt-quatre gouvernements et bailleurs institutionnels ont annoncé plus de 1,7 milliard de dollars pour augmenter l'aide humanitaire en 2020 et 2021 au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ces engagements ont été faits lors d'une table ronde ministérielle, le 20 octobre, organisée conjointement par le Danemark, l'Allemagne, l'Union européenne et les Nations unies. Dans ces trois pays, 13,4 millions de personnes ont besoin d’assistance. La violence a forcé plus de 1,5 million de personnes à quitter leur foyer, et 7,4 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë. La violence basée sur le genre a atteint un pic, des millions d'enfants ne sont pas scolarisés et les services sanitaires et sociaux de base font défaut. Les plans de réponse humanitaire dans les trois pays visent à obtenir 2,4 milliards de dollars pour fournir une aide d'urgence jusqu'à fin 2021.

2,2 MILLIONS DE PERSONNES TOUCHÉES PAR LES INONDATIONS

Les inondations dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont touché 2,2 millions de personnes en 2020, soit déjà deux fois plus que l'année dernière. Rien qu'au Niger, un demi-million de personnes ont été touchées. Si les pluies saisonnières au Sahel se sont progressivement atténuées, de récentes inondations ont eu lieu au Nigeria, au Togo et en République Centrafricaine, et les pluies continueront à toucher les pays côtiers et l'Afrique centrale. Le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) a alloué 5 millions de dollars au Niger, et ECHO soutient la réponse aux inondations dans huit pays avec un montant total de 2,7 millions de dollars.

COTE-D’IVOIRE

7 PERSONNES TUÉES LORS D'AFFRONTEMENTS À DABOU

Au moins sept personnes ont été tuées et quarante autres blessées lors de manifestations de l'opposition qui auraient dégénéré en affrontements intercommunautaires à Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan, alors que les tensions augmentent à l'approche des élections présidentielles du 31 octobre. Le président Alassane Ouattara se présente pour un troisième mandat, tandis que les candidatures de plusieurs personnalités de l'opposition ont été invalidées. Le Secrétaire général des Nations unies a condamné les attaques et a appelé à un dialogue constructif pour des élections pacifiques.

CAMEROUN

ATTAQUE MEURTIÈRE DANS UNE ÉCOLE

Des hommes armés ont pris d'assaut une école dans la ville de Kumba, dans la région du sud-ouest, et ont tué au moins huit enfants. Douze autres enfants ont été blessés et emmenés dans les hôpitaux locaux. L'attaque du 24 octobre a eu lieu seulement trois semaines après la reprise de l'année scolaire, avec plus d'élèves inscrits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que ces dernières années. Le coordinateur résident des Nations unies au Cameroun a appelé tous les acteurs armés à s'abstenir de toute attaque contre les enfants et les civils, et à veiller à ce que les écoles, les installations médicales et leur personnel ne soient pas soumis à des violences ou des menaces. En 2020, onze attaques contre l’éducation ont été signalées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont le meurtre d'un enseignant.

GUINÉE

VIOLENCES POST-ÉLECTORALES

À la suite des élections présidentielles du 18 octobre, de violents affrontements entre les partisans du candidat de l'opposition Diallo et les forces de sécurité dans la capitale Conakry et dans d'autres régions auraient fait au moins 18 morts. Le 24 octobre, la Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats déclarant le président sortant Alpha Condé vainqueur du premier tour. Le secrétaire général des Nations unies a exhorté tous les dirigeants politiques et leurs partisans à s'abstenir de tout acte d'incitation à la violence, de propos incendiaires, de profilage ethnique et de violence, et a appelé les forces de défense et de sécurité à agir avec la plus grande retenue.