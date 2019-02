Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (19 – 25 février 2019)

CAMEROUN

PLUS DE 100 000 PERSONNES DÉPLACÉES

Le 20 février, le gouvernement et la communauté humanitaire ont présenté le plan de réponse humanitaire conjoint des Nations unies et de leurs partenaires, nécessitant 299 millions de dollars pour venir en aide à 2,3 millions de personnes. Les besoins humanitaires ont augmenté de 31% cette année par rapport à 2018 en raison de la violence et de l'insécurité principalement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le plan met l'accent sur l’assistance vitale, le renforcement de la protection des civils affectés contre les abus et l'exploitation et l’identification des risques et vulnérabilités afin d'aider le gouvernement à renforcer la résilience des communautés face aux chocs.

En 2018, le plan de réponse de 320 millions de dollars n’avait été financé qu’à hauteur de 40%.

TCHAD

CINQ MORTS DANS L’ATTAQUE D’UN CAMP DE DÉPLACÉS

Le 19 février, des assaillants armés ont attaqué le camp de personnes déplacées de Bourboura, dans la localité de Ngouboua, dans la région du Lac à l’ouest du pays, faisant cinq morts et quatre blessés. Le camp accueille plus de 1 000 personnes déplacées, dont la moitié sont arrivés récemment. Lors d'une autre attaque, également le 19 février, des hommes armés ont attaqué le village de Ngachia, à Ngouboua, où 365 personnes déplacées ont cherché refuge. Les assaillants ont enlevé quatre personnes, dont deux adolescents. Les villages proches de Ngouboua subissent régulièrement des attaques armées. L’insécurité règne et les gens vivent dans une peur constante. La recrudescence de la violence ces derniers mois dans le nord-est du Nigeria a contraint des milliers de civils à fuir par-delà les frontières pour assurer leur sécurité.

RD CONGO

LES FEMMES ENCEINTES ET ALLAITANTES PEUVENT RECEVOIR LE VACCIN CONTRE EBOLA

Le 20 février, un groupe d'experts de l'OMS a recommandé l'inclusion des femmes enceintes et allaitantes dans la vaccination anti-Ebola en cours dans l'est de la RDC, où le virus a fait son apparition en août 2018.

Environ 83 000 personnes ont déjà été vaccinées. Le groupe a également recommandé que la vaccination soit accompagnée de dispositions relatives à la surveillance de la sûreté et à la documentation des cas d'Ebola chez les personnes vaccinées, y compris la surveillance des femmes enceintes et de leurs bébés. Par ailleurs, une nouvelle infection à virus Ebola a été signalée à Beni, la première depuis 23 jours, a fait savoir l’OMS le 22 février. Le patient est suspecté d'avoir été en contact avec les fluides corporels d'un survivant d'Ebola. Des enquêtes sont en cours pour déterminer le lien épidémiologique. Au 22 février, 864 cas d'Ebola et 540 décès avaient été enregistrés depuis le début de l'épidémie.

QUELQUE 15 000 SUDSOUDANAIS FUIENT EN RDC

Environ 15 000 Sud-Soudanais sont entrés en RDC, fuyant l’escalade de la violence depuis le 30 janvier, selon les autorités du territoire d'Aru, dans la province du nord-est de l'Ituri. La majorité s'est installée près de la frontière. Environ 6 000 personnes ont été relogées sur un site de déplacement soutenu par le HCR et ses partenaires. Selon les autorités de l'immigration, l'Ituri abrite actuellement 45 000 Sud-Soudanais. Il accueille également quelque 8 000 Congolais qui ont fui les combats dans d'autres régions du pays touchées par la violence.