Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (16 – 22 juillet 2019)

CAMEROUN

1 300 PERSONNES DÉPLACÉES SUITE AUX ATTAQUES ARMÉES

Environ 1 300 personnes ont fui leur village après un raid armé les 12 et 13 juillet dans la région de l'Extrême-Nord. Une personne a été tuée et cinq autres blessées. Dans une autre attaque, des assaillants armés ont également fait irruption dans un village situé sur l'une des îles du lac Tchad, où ils auraient volé de la nourriture et des biens. Les organisations humanitaires prévoient de procéder à une évaluation des besoins des personnes nouvellement déplacées.

NIGER

DES ASSAILLANTS ARMÉS KIDNAPPENT 17 CIVILS

Des attaquants armés ont enlevé 14 civils entre le 14 et le 17 juillet dans plusieurs villages du sud du Niger. Les assaillants ont également pillé des magasins et des maisons et volé plusieurs têtes de bétail. Depuis le début de l'année 2019, 169 incidents sécuritaires ont été enregistrés, marquant une augmentation de 41 % par rapport au 152 à la même période en 2018. Au total, 152 civils ont été enlevés et environ 200 ont été tués. Les localités de Gueskerou, Toumour, Chetimari et Bosso, dans le sud-est, sont les plus touchées.

NIGERIA

SIX HUMANITAIRES DISPARUS ET UN CHAUFFEUR TUÉ DANS UNE EMBUSCADE

Le 18 juillet, six travailleurs humanitaires sont portés disparus après que leur convoi ne soit tomé en embuscade sur la route de la ville de Damasak, dans le nord-est du Nigeria. Un conducteur a été tué dans l'incident. Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au Nigeria, Edward Kallon, s'est dit préoccupé par la sécurité des travailleurs humanitaires et a appelé à ce qu’ils soient libérés sains et saufs. Environ 7,1 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire dans le nord-est du Nigeria après près de 10 ans de violence armée.

PLUS DE 2 700 CAS DE ROUGEOLE ENREGISTRÉS

Cinquante-six nouveaux cas de rougeole ont été signalés au cours des deux dernières semaines dans l'État de Yobe, dans le nordest du Nigéria, ce qui porte le nombre total de cas à 2 779 dont 12 décès, selon les organisations humanitaires. Les enfants de moins de cinq ans sont les plus touchés, représentant 74 % des cas signalés.

L'épidémie, qui dure depuis 26 semaine, a touché 17 localités. Les organisations humanitaires ont demandé au personnel, aux équipes de vaccination et aux mobilisateurs communautaires d'assurer une identification régulière et un traitement précoce.

RD CONGO

*Ebola déclarée urgence INTERNATIONALE

Le 17 juillet, l'OMS a élevé l'épidémie d'Ebola dans le nord-est de la RDC au niveau d'urgence sanitaire d'intérêt international. La décision a été prise trois jours après qu'un homme ait été testé positif au virus Ebola à Goma, une ville importante à la frontière entre la RDC et le Rwanda. L'OMS a déclaré que le risque d'Ebola demeure très élevé aux niveaux national et régional, mais encore faible au niveau mondial. Il a souligné qu'aucun pays ne devrait fermer ses frontières ou imposer des restrictions aux déplacements et au commerce. Au 20 juillet, on dénombrait 2 578 cas confirmés et suspects, dont 1 648 décès.