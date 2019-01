Afrique de l’Ouest et du Centre: Aperçu humanitaire hebdomadaire (15 - 21 janvier 2019)

CAMEROUN

PLUS DE 9000 PERSONNES FUIENT DE NOUVELLES ATTAQUES AU NIGERIA

Plus de 9 000 personnes ont fui dans la région de l'extrême nord du Cameroun après un raid armé organisé le 14 janvier sur la ville de Rann, au Nigéria voisin. Les réfugiés se sont installés dans un village et ont un besoin urgent de nourriture, d'eau, d'un abri, d'ustensiles et d'une assistance médicale. Des organisations humanitaires fournissent déjà de la nourriture, de l’eau, des tentes et des kits d’hygiène et plaident auprès des autorités locales pour faire respecter le droit des réfugiés à l’asile.

DES MILLIERS DE RÉFUGIÉS FORCÉS DE RETOURNER AU NIGERIA

Le 18 janvier, le HCR a exprimé son inquiétude face au retour forcé du Cameroun de "plusieurs milliers" de réfugiés nigérians parmi les 9 000 qui avaient fui le récent attentat dans la ville de Rann. Quelques jours plus tôt, 267 autres réfugiés nigérians avaient également été refoulés. L'agence pour les réfugiés s'est dite inquiète pour leur sécurité et leur bien-être. Le chef du HCR, Filippo Grandi, a exhorté le Cameroun à continuer à autoriser les réfugiés à entrer et à faire cesser tout retour forcé dans le nord-est du Nigeria, touché par le conflit. Le Cameroun accueille actuellement environ 100 000 réfugiés nigérians.

NIGER

60 FAMILLES SINISTRÉES DANS LES INONDATIONS

La montée des eaux du fleuve Niger a affecté 11 villages insulaires de la région occidentale de Tillaberi, touchant environ 60 familles. Les maisons et les fermes ont été inondées. Une évaluation réalisée par les autorités locales les 11 et 12 janvier a révélé que les familles sinistrées avaient principalement besoin de literie, d'ustensiles, de comprimés de purification de l'eau, de médicaments contre le paludisme et la diarrhée. Une assistance initiale est fournie à mesure que les organisations humanitaires se mobilisent pour renforcer la réponse. Selon les habitants, des inondations de cette ampleur remontent à 1967. Séparément, dans le sud de la région de Diffa, un affluent de la rivière Komadougou a débordé, provoquant des inondations qui ont touché environ 1 400 personnes.

MALI

SÉRIE DE NOUVELLES ATTAQUES CONTRE LES HUMANITAIRES

Au cours d'une série d'attaques armées du 11 au 13 janvier, des individus armés ont volé, enlevé et bloqué des travailleurs humanitaires lors de différents incidents dans les régions du nord et du centre. Le 13 janvier, quatre hommes armés ont volé plusieurs travailleurs humanitaires à Gao et à Tombouctou, mais personne n'a été blessé. À Mopti, deux travailleurs humanitaires et leur chauffeur ont été kidnappés le 12 janvier et détenus pendant une journée. La veille, des individus armés affirmant appartenir à un groupe armé avaient empêché une équipe d'ONG nationales et internationales et les autorités locales de mener une évaluation dans la région de Massabougou, à Segou, où se trouvent des personnes déplacées internes. Bien que personne n'ait été blessé dans l'incident, les individus armés ont interdit à l'équipe humanitaire de mener des activités dans les zones sous leur contrôle. Les groupes d'aide se sont retirés temporairement de la zone. Par ailleurs, 10 casques bleus de l'ONU ont été tués le 20 janvier lors d'une attaque d'assaillants armés près de la ville d'Aguelhok, dans la région de Kidal, dans le nord du pays.

NIGERIA

LES DERNIÈRES ATTAQUES METTENT L’ASSISTANCE À RUDE ÉPREUVE

Une attaque armée le 14 décembre contre la ville de Rann, qui abrite 76 000 personnes déplacées, a perturbé les opérations humanitaires. Les assaillants qui ont pris pour cible une base militaire ont également pillé et détruit une clinique, des entrepôts remplis de fournitures de secours et des logements pour les travailleurs humanitaires. Ils ont également incendié le marché et les abris pour les personnes déplacées. Quatorze travailleurs humanitaires, présents à Rann lors de l'attaque et pouvant se cacher, ont été retirés le lendemain par hélicoptère. À l'heure actuelle,

Rann est inaccessible aux organisations humanitaires internationales par la route et par avion. Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies s'est déclaré préoccupé par l'interruption des opérations de secours et a exhorté le gouvernement à protéger les civils et les travailleurs humanitaires.