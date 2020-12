UNICEF Sénégal et la Fondation Mastercard s'associent dans la riposte à la pandémie

Un partenariat innovant pour mieux reconstruire en faveur des enfants et jeunes au Sénégal

DAKAR, le 18 décembre 2020- La Fondation Mastercard et le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (UNICEF) joignent leurs forces pour appuyer le gouvernement dans la réponse à la pandémie de la COVID-19 et mieux en tenir en compte les besoins des enfants et des jeunes au Sénégal. Le partenariat de 5 millions de USD contribuera à la mise en oeuvre des interventions suivantes :

Une réponse médicale inclusive à la Covid-19 par la mise à disposition de matériel médical et la formation du personnel de santé pour favoriser l'accès aux services vitaux. Cela comprend les équipements pour le traitement des cas de COVID-19 notamment les respirateurs, les ventilateurs et les concentrateurs d'oxygène, ainsi que les équipements de protection individuelle pour assurer la sécurité des agents de santé et des patients. La prévention et le contrôle des infections et la participation des jeunes par un soutien du personnel de santé, du personnel d'hygiène et des jeunes volontaires pour prévenir et contrôler la transmission de la COVID-19 en veillant à la mise en place des mesures de préparation aux épidémies et des capacités de mise en oeuvre diligentes des mesures de contrôle. Ce programme assurera également la production et l'installations de dispositifs de lavage des mains confectionnés par les jeunes afin de promouvoir le lavage des mains et l'assainissement de l'environnement comme première mesure de prévention et de contrôle des infections. L’enseignement à distance par des solutions d'apprentissage en ligne, grâce à un appui technique au Ministère de l'éducation pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'apprentissage en ligne, ainsi que le déploiement d'un programme national d'apprentissage par la radio pour garantir la continuité pédagogique et étendre les opportunités pour tous les apprenants dans le contexte de la réponse COVID.

La représentante de l'UNICEF au Sénégal, Silvia Danailov, a déclaré : « la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le bien-être, la santé, l'éducation et la protection des enfants. Quelque 3,5 millions d'enfants et d'adolescents ont été touchés par les fermetures d'écoles, qui a affecté de manière disproportionnée les filles et exacerbé les inégalités entre les sexes. Une réponse multisectorielle est nécessaire si nous voulons minimiser l'impact à long terme sur les enfants les plus vulnérables ».

Elle a aussi ajouté, « ce nouveau partenariat de la Fondation Mastercard et de l'UNICEF permettra d’appuyer les efforts du gouvernement non seulement pour soutenir la prévention et la réponse médicale à la COVID-19, mais également pour garantir des solutions innovantes et émergentes d'apprentissage en ligne à court terme et renforcer le système éducatif à plus long terme pour que chaque enfant ait accès à un apprentissage de qualité ».

Diaka Diallo Sall, chef du bureau de pays par intérim, à la Fondation Mastercard Sénégal a déclaré « Un important travail a été fait pour lutter contre la pandémie et ses effets au Sénégal. La Fondation s'est engagée à saisir l’opportunité et à travailler en collaboration dans tous les secteurs pour contenir la maladie, atténuer ses effets sur les enfants et les jeunes et jeter les bases d'un avenir plus fort et plus inclusif ».

À propos de la Fondation Mastercard

La Fondation Mastercard oeuvre pour un monde où chacun a l’opportunité d’apprendre et de prospérer. Grâce à sa stratégie la Jeunesse Africaine au Travail, son programme Canadian et le programme des boursiers de la Fondation Mastercard, la Fondation travaille avec des partenaires pour s’assurer que des millions de jeunes, notamment des jeunes femmes, aient accès à une éducation de qualité, à des services financiers et à un travail digne. La Fondation Mastercard a été créée en 2006 grâce à la générosité de Mastercard lorsqu'elle est devenue une société ouverte. La Fondation est indépendante avec son propre conseil d'administration et son directeur général.

A propos du Programme de Reconstruction et de Résilience de la COVID-19 de la Fondation Mastercard

Le Programme de Reconstruction et de Résilience de la COVID-19 compte deux objectifs majeurs. Premièrement, apporter un soutien d'urgence aux personnels de santé, aux premiers intervenants et aux étudiants. Deuxièmement, renforcer les diverses institutions qui constituent la première ligne de défense contre les séquelles sociales et économiques de cette maladie. Il s'agit notamment des universités, des prestataires de services financiers, des entreprises, des start-ups technologiques, des incubateurs, des agences gouvernementales, des organisations de jeunesse et des organisations non gouvernementales.

