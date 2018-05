UNHCR - Côte d’Ivoire Bulletin Apatridie : Jan/Mar 2018

IDENTIFICATION

29 Janvier

En début d’année 2018, le HCR et l’UNICEF se sont engagés dans une collaboration dans le cadre du projet de Coalition UNICEF - UNHCR pour le droit de tous les enfants à une nationalité. Une rencontre a ensuite eu lieu le 14 mars entre les deux agences et a mené à la finalisation d’une stratégie visant à cibler les enfants trouvés nés de parents inconnus en situation d’apatridie, qui s’inscrit dans l’approche générale du HCR de lutte contre l’apatridie. L’objectif est de s’associer avec UNICEF pour cibler et répondre aux défis juridiques spécifiques aux enfants, et de s’accorder sur les orientations à suivre concernant la protection des droits des enfants en leur garantissant l’accès à une nationalité. Ce projet intervient dans le sillage des activités d’identification et de prévention du HCR dans la mesure où le plaidoyer pour la réforme de l’état civil qui est en cours, permettrait d’améliorer le taux d’enregistrement des naissances.

13 Février

Une réunion avec deux organisations membres de la Coalition de lutte contre l’apatridie (CICA) qui travaillent sur la protection de l’enfance en Côte d’Ivoire, s’est déroulée dans les locaux du HCR à Abidjan. Il était question de discuter des modalités de participation de ces organisations aux efforts du HCR concernant l’identification des enfants trouvés.

02 Mars

Une réunion avec la CICA a eu lieu pour planifier le travail qui sera mené en 2018 sur la situation des enfants trouvés en Côte d’Ivoire. Une étude, supervisée par le HCR, viendra soutenir les activités d’identification des enfants apatrides et servira de base empirique aux plaidoyers qui seront menés à l’avenir. A l’issue de cette réunion, il a été recommandé de prendre contact avec le Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité pour davantage de renseignements sur la situation des enfants trouvés, ainsi que sur les structures gouvernementales qui les accueillent.

07 Mars

Le HCR a rencontré l’équipe technique de l’Institut National de la Statistique (INS) en charge de la réalisation du projet de sondage de ménages qui sera réalisé au cours du premier semestre de l’année 2018.

29 Mars

Suite aux recommandations de la réunion avec la CICA début mars, une rencontre avec le conseiller technique du Ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ainsi qu’avec le Directeur de l’État Civil (Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme), s’est tenue au sujet de la situation des enfants trouvés n’ayant pas pu obtenir la nationalité ivoirienne par défaut de filiation. Le ministère mène actuellement un projet de cartographie des structures de protection de l’enfance présentes sur le territoire ivoirien pour renforcer sa base de données. Le résultat de cet exercice sera transmis au HCR et constituera un répertoire des centres d’accueil gouvernementaux destinés aux enfants en Côte d’Ivoire.