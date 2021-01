Réunion de haut niveau pour renforcer le partenariat Union du Fleuve Mano - ONU

Le Secrétariat de l’Union du fleuve Mano (UFM) et le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) ont organisé, du 13 au 14 janvier 2021, une réunion de haut niveau de deux jours à Dakar, Sénégal.

L’objectif de la réunion était d’examiner leur plan de travail conjoint (2020-2021) et d’évaluer sa de mise en œuvre dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et ses impacts sur les États membres de l’Union du fleuve Mano. Elle a également permis d’échanger avec la CEDEAO et les Bureaux du Coordonnateur résident des Nations Unies sur les récentes élections en Guinée, en Côte d’Ivoire et au Libéria.

L’Ambassadeur Medina A. Wesseh, Secrétaire général de l’UFM, M. Mohamed Ibn Chambas, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, le représentant de la CEDEAO, le Représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, les Coordonnateurs résidents des Nations Unies pour la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d’Ivoire, le Haut Responsable régional de la coordination du Bureau de l’AD à Dakar et les Conseillers des Nations Unies pour la paix et le développement des États membres de l’UFM ont assisté à la réunion de haut niveau..

La réunion a noté avec satisfaction que, malgré la pandémie covid-19, le calendrier électoral prévu dans les pays concernés a généralement été respecté. Les participants ont néanmoins déploré les violences électorales enregistrées dans certains États membres de la sous-région de l’UFM. La pandémie de la COVID-19 a également été identifiée comme une contrainte importante à la mise en œuvre du plan de travail conjoint UFM-UNOWAS.

Les participants se sont félicités de l’approche conjointe de la CEDEAO, de l’UFM des partenaires au développement et des Nations Unies, qui a contribué à apaiser les tensions dans les États membres de l’UFM et s’est dit préoccupé par les tensions sociales inhérentes à la sous-région tout en appelant à la poursuite du dialogue et de la consultation pour résoudre les sources de tensions. À cet égard, la Réunion a noté avec satisfaction que la réconciliation nationale et la cohésion sociale figurent parmi les principales priorités des États membres.

Compte tenu de ce qui précède et après examen des questions examinées, la réunion a adopté les résolutions suivantes :

Accroître le plaidoyer auprès des gouvernements des États membres en faveur de la réouverture des frontières, tout en les aidant à rompre et à mettre fin à l’expansion de la COVID-19 dans la sous-région.

Favoriser la cohésion sociale dans les communautés frontalières en renforçant les capacités des Comités mixtes de sécurité pour la paix, la sécurité et la défense par la formation et le développement des infrastructures ;

Renforcer la collaboration et le partage d’expériences entre les organes de gestion des élections dans les États membres de l’UFM en vue de la mise en place d’un solide réseau sous-régional ;

Créer une plateforme de plaidoyer accru sur les questions de droits de l’homme, les questions liées à l’autonomisation des femmes et des jeunes et la participation accrue des femmes à la gouvernance, et la promotion du commerce transfrontalier.

Évaluer la stratégie transfrontalière de l’UFM et élaborer un manuel de formation sur la gestion des frontières.

Les participants se sont dit satisfaits de l’unanimité des propositions des États membres et de la convergence de points de vue sur toutes les questions et préoccupations soulevées et se sont dit satisfaits de l’esprit de compréhension mutuelle et de cordialité qui a prévalu tout au long de leurs délibérations. Ils ont en outre souligné la nécessité de rouvrir les frontières tout en s’engageant à intensifier les efforts pour faire face à la propagation des infections de COVID-19 dans la sous-région.

Les participants ont exprimé leur gratitude au Gouvernement sénégalais, au Secrétariat de l'UFM et à l’UNOWAS pour la réunion bien organisée et les efforts déployés pour sa réussite.