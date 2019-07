Mohamed Ibn Chambas conclut sa visite en Côte d’Ivoire

Dakar, 28 juin 2019 – Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a conclu aujourd’hui sa visite de deux jours en Côte d’Ivoire.

L’objectif de cette visite était de prendre part à la réunion, tenue aujourd’hui à Abidjan, entre les Nations Unies et l’Union du Fleuve Mano, prévue dans la cadre du programme de coopération et de partenariat entre les deux organisations.

Lors de son intervention à l’ouverture de la réunion, le Représentant spécial a salué le travail effectué par l’Union du Fleuve Mano pour promouvoir la paix, sécurité et le développement, tout en rappelant la nécessité pour les deux organisations de renforcer leur coopération et collaboration.

Durant sa visite, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nation Unies, a été également reçu en audience par le Président de la république de la Côte d’Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara.

Le Président Ivoirien et le Représentant spécial ont échangé sur divers sujets concernant la Côte d’Ivoire et la situation régionale.

Mohamed Ibn Chambas a salué les efforts du gouvernement Ivoirien et son engagement constant pour la consolidation de la paix et la stabilité de la Côte d’Ivoire et dans la sous-région. Il a rappelé le rôle important que joue la Côte d’Ivoire en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies à travers, notamment, sa contribution aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies pour renforcer la paix et la sécurité dans la sous-région et au-delà.

A l’approche de l’élection présidentielle, prévue l’année prochaine, Ibn Chambas a réitéré le soutien des Nations Unies pour que l’échéance électorale soit une opportunité pour la Côte d’Ivoire de s’inscrire définitivement dans une dynamique de paix et de prospérité. A cet égard, il a rappelé la nécessité pour tous les acteurs Ivoiriens de tout mettre en œuvre pour que l’élection présidentielle soit synonyme de succès et de paix pour le peuple Ivoiriens.

Durant cette visite, le Représentant spécial s’est également entretenu avec l’ancien Président Ivoirien, son Excellence Henri Konan Bedié avec lequel il a échangé sur la situation régionale et nationale.

A cet égard, Mohamed Ibn Chambas a rappelé l’importance d’associer tous les acteurs Ivoiriens à l’effort de consolidation de la paix à travers la tenue d’une élection présidentielle pacifique, libre et transparente.