Lutte contre la Covid-19 en Côte d’Ivoire : L’UNFPA équipe les centres de santé du District d'Abidjan

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a fait un important don en équipements et en matériels de protection en faveur des agents de santé en première ligne dans la lutte contre la Covid-19. Ce don d’une valeur de plus de 88 millions de FCFA a été remis au ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique de la Côte d’Ivoire, Dr. Aka Aouélé le mercredi 27 mai 2020.

La Côte d’Ivoire, à l’instar de toutes les autres nations du monde, fait face à la pandémie du Covid-19. A la date du 27 mai 2020, le pays a enregistré 2556 cas confirmés, 1302 guéris et 31 décès de la maladie à Coronavirus. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, le gouvernement ivoirien a élaboré un Plan de Contingent National axé sur (i) l'arrêt de la propagation de COVID-19 ; (ii) la prise en charge et le traitement des cas confirmés tout en assurant la sécurité des soignants ; (iii) la réponse rapide en cas de forte épidémie de COVID-19 dans le pays et iv) le renforcement de la sécurité du système de santé et du cadre institutionnel.

C’est dans ce cadre que le corps médical ivoirien est mobilisé chaque jour pour stopper la propagation de cette pandémie par le traitement des patients atteints de Covid-19 et assurer la continuité des services de soins. Toutefois, l’exercice de leur fonction fait d’eux des personnes à risque de contracter le virus. L’appui de l’UNFPA vise à renforcer les efforts déployés par le gouvernement dans la protection des prestataires de santé et à encourager les prestataires de santé dans leurs engagements pour la continuité des services de soins, notamment les consultations prénatales, la prise en charge des grossesses, les consultations postnatales et les conseils de planification familiale.

Selon le ministre Aka Aouélé : « Ce don est essentiel car il est destiné aux agents de santé qui sont les premiers acteurs de la lutte contre la Covid-19. Nous nous réjouissons de l’appui de l’UNFPA qui a été toujours à nos côtés et de celui de nos agents ».

De façon spécifique, ce sont, entre autres, 8 249 bavettes, 24 100 paires de gants, 2 190 bouteilles de savon liquide pour lavage des mains, 19 580 paquets de papiers mouchoirs, 5 088 bouteilles d’eau de javel de 12°, 5 465 combinaison de protection, 784 lunettes de protection, 3 991 bouteilles de gel hydro alcoolique, 197 thermomètres, 146 capteur Doppler pour les bruits du cœur fœtal , 2 000 safety Box , 730 mini bottes sage-femme qui sont été mis à la disposition du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique.

Pour Caspar Peek, Représentant Résident de l’UNFPA, : « L’UNFPA, à l’instar des autres agences des Nations Unies, a développé une réponse d’urgence pour accompagner le gouvernement et les communautés à faire face à la pandémie du Coronavirus. La protection des agents de santé et la continuité des services de soins demeure une priorité pour notre organisation et nous encourageons les agents de santé à poursuivre l'extraordinaire travail qu'ils réalisent en ces temps difficiles».

En plus de ce don, L’UNFPA est engagé au côté du ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique pour la production et la diffusion des spots et reportages de sensibilisation sur la continuité des services de soins et la promotion du travail des agents de santé en cette période de pandémie. En outre, l’UNFPA a accompagné le ministère en charge de la Jeunesse dans la campagne le vrai son pour la promotion de la bonne information sur la Covid-19 au sein de la jeunesse ivoirienne. L’organisation travaille également avec les équipes du ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant pour la mise en place d’une ligne verte pour dénoncer les violences basées sur le genre dans cette période de crise sanitaire liée à la maladie à Coronavirus.