Le PAM et la Cote d’Ivoire créent un centre d’excellence contre la faim

ABIDJAN–Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM) et le Gouvernement de la Côte d’Ivoire ont signé aujourd’hui un mémorandum d’entente portant sur la création d’un Centre d’Excellence Régional contre la faim et la malnutrition en Afrique de l’Ouest et du Centre. Ce Centre de référence à promouvoir et partager les connaissances et meilleures pratiques pour assurer que personne ne souffre de la faim et de la malnutrition dans la région.

Le Centre, qui sera basé à Abidjan, fera appel aux compétences du PAM et aux atouts spécifiques de la Côte d'Ivoire et des pays de la région dans les domaines de l'agriculture familiale, de la gestion des pertes après récolte, de la lutte contre la malnutrition, de la convergence nutritionnelle, de la résilience des communautés et la protection sociale.

« Ce centre sera un incubateur de solutions et un point de rencontre pour le partage de solutions de lutte contre la faim adaptée au contexte africain », a déclaré Abdou Dieng, Directeur régional du PAM en Afrique de l'Ouest et du Centre. « Il existe de nombreuses approches efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire dans la région, mais peu d’entre elles traversent les frontières. Je voudrais remercier la Côte d’Ivoire d’avoir pris la décision impressionnante de nous aider à exploiter ces idées afin d’empêcher les gens de dormir le ventre vide dans la région. »

La Côte d’Ivoire a mis en exergue la lutte contre la faim et la malnutrition dans son plan pour devenir un pays émergent. Il a mis au point des modèles d’alimentation scolaire développés avec succès et s’engage à partager son expertise et ses ressources afin d’intensifier les efforts déployés par d’autres pays.

Le centre régional cherche à reproduire l’expérience réussie de coopération Sud-Sud du Centre d’Excellence du PAM, basé au Brésil, qui a aidé les gouvernements d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine à lutter contre la faim tout en promouvant des modèles d’alimentation scolaire durables et d’autres produits alimentaires et filets de sécurité nutritionnelle.

Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies, ce sont des vies sauvées dans l'urgence et des vies transformées par le développement durable. Au Programme alimentaire mondial, nous intervenons dans plus de 80 pays pour nourrir les millions d'hommes et de femmes touché(e)s par les conflits et les catastrophes, et pour jeter les bases d'un avenir meilleur.

