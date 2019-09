La Société d’assurance de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC Ltd) versera des indemnités d’un montant de 738 835 USD au gouvernement de la Côte d’Ivoire

«Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire a maintenu des relations cohérentes avec la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Le déclenchement attendu d'un paiement d’indemnité en faveur du pays attestera une nouvelle fois de la validité du concept de l'ARC et permettra au gouvernement de venir rapidement en aide à la population touchée, réduisant ainsi considérablement la vulnérabilité et favorisant la résilience », selon Dolika Banda, directrice générale, African Risk Capacity Insurance Limited.

Abidjan, le 12 septembre 2019 - La Société d’assurance de la Mutuelle panafricaine de gestion des risques (ARC Ltd) a annoncé le versement de 738 835 USD en indemnités au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire à la suite des graves déficits pluviométriques enregistrés dans la région centrale du pays pour la saison agricole 2019.

Le versement imminent sera utilisé pour aider les familles vulnérables à mieux faire face aux graves conséquences du déficit pluviométrique et assurer leur subsistance grâce à un plan d'urgence élaboré par l'Agence africaine de gestion des risques et le Gouvernement ivoirien.

La Côte d'Ivoire a rejoint le pool de risques d'ARC Ltd en 2019. Il s'agira du premier versement effectué par la facilité, le total des décaissements atteignant maintenant 59 millions de dollars.

Le gouvernement a annoncé que ses responsables rencontreront des experts compétents et d'autres partenaires les 12 et 13 septembre 2019 afin de discuter des modalités permettant de s'assurer que les fonds du versement prévu atteignent rapidement la population la plus touchée, conformément au plan d'urgence.

«Le Gouvernement de la Côte d’Ivoire a maintenu des relations cohérentes avec la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. Le déclenchement attendu d'un paiement d’indemnité en faveur du pays attestera une nouvelle fois de la validité du concept de l'ARC et permettra au gouvernement de venir rapidement en aide à la population touchée, réduisant ainsi considérablement la vulnérabilité et favorisant la résilience », a estimé Dolika Banda, directrice générale, African Risk Capacity Insurance Limited.

Déjà en juillet 2019, le logiciel Africa RiskView à la base du modèle d’assurance paramétrique de l’ARC indiquait des précipitations irrégulières et insuffisantes dans la région centrale de la Côte d’Ivoire, un signal précoce selon lequel environ 400 000 personnes seraient touchées par le déficit pluviométrique d’ici la fin de la saison.

La fin de la saison agricole dans la région centrale de la Côte d’Ivoire est fixée au 11 octobre 2019.

Commentant l'annonce faite par l'ARC, M. Assahoré Jacques, Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique en Côte d'Ivoire et Superviseur du programme ARC-CI, a salué la vision du Chef de l’Etat son Excellence M Alassane Ouattara qui a cru très tôt en ce mécanisme dont la mise en œuvre va permettre à nos populations impactées par le déficit pluviométrique de bénéficier de cette indemnisation. «L’alerte rapide est essentielle pour les avantages que nous tirons de notre adhésion à la Mutuelle panafricaine de gestion des risques. C’est la première fois que nous recevons un paiement de la part de l’ARC Ltd et nos responsables et partenaires sont prêts à se mobiliser rapidement dans la région touchée une fois que les paiements seront versés pour assurer la sécurité alimentaire de la population touchée. »

Avec l'appui du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Suède, de la Suisse, du Canada, de la France, de la Fondation Rockefeller et des États-Unis, l'ARC aide les États membres à réduire les risques de pertes et de dommages causés par les événements météorologiques extrêmes affectant les populations africaines en apportant, à travers une assurance souveraine des risques de catastrophe, des réponses ciblées aux catastrophes naturelles de manière plus opportune, économique, objective et transparente. L'ARC utilise désormais son expertise pour aider à lutter contre d’autres menaces majeures auxquelles le continent est confronté, dont les foyers et les flambées épidémiques.

Depuis 2014, les États membres ont signé 32 contrats d’assurance représentant 73 millions USD de primes versées pour une couverture d'assurance cumulée de 553 millions USD en vue de la protection de 55 millions de personnes vulnérables dans les pays participants.

Pour plus d’informations : www.africanriskcapacity.org

CONTACT MEDIA

Chinedu Moghalu chinedu.moghalu@africanriskcapacity.org chinedu.moghalu@wfp.org