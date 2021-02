La Côte d’Ivoire deuxième pays africain et premier francophone à recevoir des doses de vaccins via le mécanisme COVAX

ABIDJAN/ CÔTE D’IVOIRE, 26 février 2021 - L’initiative COVAX a expédié 504 000 doses du vaccin AstraZeneca/Oxford, sous licence par le Serum Institute of India (SII) en Inde et 505.000 seringues à Abidjan, ce 26 février 2021. Cet envoi constitue le deuxième lot expédié et livré en Afrique par la facilité COVAX dans le cadre d'un effort sans précédent pour fournir au moins 2 milliards de doses de vaccins COVID-19 d'ici la fin 2021.

Les doses de vaccins ont été réceptionnées à l’aéroport international d’Abidjan par le Ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène Publique, Dr Eugène Aka Aouélé, qui avait à ses côtés les membres du mécanisme COVAX, que sont GAVI, CEPI, UNICEF et OMS, ainsi que le Coordonnateur résident du SNUD en Côte d’Ivoire et les Ambassadeurs des pays de l’Union européenne, dont les financements ont permis la fabrication, le transport et la distribution du vaccin. Les vaccins transportés par l’UNICEF proviennent de l’Inde (Mumbai), et ont transité par Dubai où a été collecté une cargaison de seringues issu d'un stock financé par Gavi au centre d'approvisionnement régional de l'UNICEF. L'UNICEF s'efforce de surveiller les vaccins dans la chaîne d'approvisionnement, depuis la porte de l'usine jusqu'au port d'entrée de chaque pays.

Après le Ghana, la Côte d’Ivoire devient donc le deuxième pays africain à recevoir des doses de vaccin COVID-19 acheminés via le mécanisme COVAX. Ceci constitue une étape historique vers l’objectif d'assurer une distribution équitable des vaccins COVID-19 dans le monde entier, dans le cadre de ce qui constitue la plus grande opération d'achat et de fourniture de vaccins de l'histoire.

" La Côte d’Ivoire est heureuse et fière d’être le deuxième pays africain après le Ghana à bénéficier des vaccins fournis à travers la facilité COVAX. Cela est une importante étape dans notre lutte commune contre l’ennemi commun qu’est la COVID-19. La pandémie a fait beaucoup de dégâts à travers le monde et notre pays n’est pas en reste. Plus de 32,000 personnes vivant en Côte d’Ivoire ont été infectées par la maladie, et 188 en sont mortes. C’est une tragédie. Je voudrais m’incliner devant leur mémoire. Les vaccins que nous venons de réceptionner ce jour, vont nous permettre de contenir la pandémie et d’améliorer la santé de nos populations. " a indiqué le Ministre ivoirien de la Santé et de l’Hygiène publique.

COVAX, qui est le pilier vaccins du dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est co-dirigé par, l'Alliance pour les vaccins (Gavi), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l'UNICEF qui dirige les opérations d’achat et de livraison des vaccins.

"C'est un moment important pour la Côte d'Ivoire, le continent africain et COVAX - nous rapprochant tous de notre objectif commun d'accès équitable aux vaccins COVID-19", a déclaré Marie-Ange Saraka-Yao, directrice générale, Gavi, l'Alliance du Vaccin. Notre travail sur le déploiement mondial ne fait que commencer, mais Gavi est fier de voir la vision du mécanisme COVAX et d'AMC devenir une réalité avec cette première vague de livraisons qui protégera les plus vulnérables, y compris les travailleurs de la santé en première ligne dans la lutte contre cette pandémie."

"Aujourd'hui est un premier pas important vers la réalisation de notre vision commune de l'équité en matière de vaccins, mais ce n'est qu'un début. Nous sommes fiers de noter que la Côte d’Ivoire fait partie des premiers pays en Afrique à recevoir le vaccin AstraZeneca/Oxford à travers le mécanisme COVAX. La pandémie mondiale a déjà causé des centaines de milliers de décès et perturbé la vie de milliards de personnes. Outre une réduction du nombre tragique de décès et une maîtrise de la pandémie, l’introduction d’un vaccin permettra également d’éviter des pertes s’élevant à 375 milliards de dollars US dans l’économie mondiale, chaque mois. L’accès mondial et équitable à un vaccin, qui protègera en particulier les agents de santé et les personnes qui encourent le plus grand risque de contracter la maladie, constitue l'unique moyen d’atténuer l'impact de la pandémie en santé publique et au niveau économique », a affirmé le Représentant de l’OMS en Côte d’Ivoire, Dr Jean-Marie Vianny YAMEOGO.

" Les vaccins sauvent des vies. À mesure que les agents de santé et les autres personnels de première ligne seront vaccinés, nous pourrons constater un retour progressif à la normale, notamment un meilleur accès aux services de santé, d'éducation et de protection pour tous et en particulier pour les enfants. L’UNICEF et ses partenaires travaillent ensemble pour aider les pays à se préparer à l'introduction du vaccin COVID-19 et au déploiement de la campagne de vaccination dans le pays. Dans l'esprit de la couverture maladie universelle, nous ne devons laisser personne derrière." a déclaré Marc Vincent, Représentant de l’UNICEF en Côte d’Ivoire.

" En tant que premier bailleur du dispositif COVAX avec une contribution de 2,3 milliards d’euros, la « Team Europe » (l’Union européenne, ses Etats membres, la Banque européenne d’investissement) est fière d’avoir facilité l’accès des Ivoiriens aux premiers vaccins contre la Covid-19. C’est un signe tangible de solidarité, qui va s’étendre progressivement à d’autres pays d’Afrique ", a déclaré Jobst von Kirchmann, Ambassadeur de l’Union européenne.

###

Citations des partenaires et donateurs

Richard Bell, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique en Côte d’Ivoire : " Les Etats-Unis d’Amérique s’engagent à travailler avec les partenaires à travers le monde pour mettre fin aux effets destructifs de la pandémie du COVID-19. Dans le cadre de cet engagement, les Etats-Unis ont annoncé des contributions totalisant $4 milliards pour soutenir le collectif international COVAX qui facilite l’accès mondial aux vaccins contre le COVID-19: il s’agit d’une contribution immédiate de $2 milliards à Gavi (l’Alliance du Vaccin) et un rôle de leadership motivant d’autres pays et institutions à contribuer à COVAX, en offrant $2 milliards de plus d’ici 2022. Le Centre américain de contrôle et de prévention des épidémies (CDC) fournit une assistance technique et un financement pour appuyer le Ministère de la Santé dans plusieurs domaines y compris la planification, la mise en œuvre et l’évaluation de la campagne de vaccination et le suivi des cas de manifestations post-vaccinales indésirables (MAPI). "

Cathy Bassa, Chargée d’Affaires de l’Ambassade du Royaume-Uni en Côte d’Ivoire : En tant qu’un des plus grands donateurs de COVAX, le Royaume-Uni a fait un engagement de £548 millions livres sterling qui fourniront plus d’un milliard de doses de vaccin à 92 pays, garantissant que personne ne serait laissé pour compte dans la lutte mondiale contre le COVID-19. Je suis ravie que la Côte d’Ivoire soit l’un des tout premiers pays à recevoir ces vaccins. Le Royaume-Uni a promis au total £1.3 milliards de livres sterling afin de mettre fin à cette pandémie mondiale le plus rapidement possible. Par ces actions, nous sauverons des vies et réduirons le risque d'infections futures en empêchant le virus de se propager.

Claude Demers, Ambassadeur du Canada en Côte d’Ivoire : " Le Canada a soutenu GAVI depuis le premier jour pour mettre en place et mettre en œuvre le COVAX et obtenir le soutien nécessaire à cet effet. Grâce à ce mécanisme, le Canada favorise un accès rapide, juste et équitable à des vaccins sûrs, efficaces et de haute qualité pour tous les pays participants afin de contribuer à ralentir la pandémie mondiale. Nous savons que personne n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas. Je suis heureux que la Côte d’Ivoire puisse aujourd’hui bénéficier de cet effort collectif. "

Keiichi ONO, Directeur Général pour les problématiques à échelle globale (Japon) :

" Nous nous félicitons du début de la livraison des vaccins par l’intermédiaire de la Facilité COVAX comme une première étape importante. Depuis le lancement de la Facilité COVAX en juin dernier, le Japon a contribué à la création d'un mécanisme sans précédent et au financement de l'AMC. Le Japon est résolu à contribuer à garantir un accès équitable à des vaccins sécurisés, efficaces et de qualité garantie. "

LEE Sang Ryul, Ambassadeur de la République de Corée en Côte d’Ivoire : "La Corée soutient les efforts de l'OMS pour assurer un accès équitable aux vaccins et participe activement à la Facilité COVAX. Je m'attends à ce que la coopération internationale se renforce en matière de distribution de vaccins aux pays en développement et à ce que notre coopération avec l'Institut international des vaccins se développe encore".

Anne Lugon-Moulin, Ambassadeur de la Suisse en Côte d’Ivoire : " La Suisse est heureuse d’avoir aidé la Côte d’Ivoire dans l’achat des vaccins grâce à un montant de 20 millions de CHF versés à Covax Advanced Market Commitment et 10 millions de CHF comme contribution globale à GAVI. "

Coralie Gevers, Directrice des Opérations de la Banque mondiale pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo : " Nous félicitons l’initiative COVAX et nos partenaires GAVI, l’UNICEF, et l’OMS. La Banque mondiale s’engage à soutenir les efforts du gouvernement pour déployer ces vaccins de façon rapide et efficace, à commencer par les personnes qui s’exposent le plus pour servir les populations, à savoir le personnel de santé, les enseignants, et les forces de défense et de sécurité. La Banque soutient les efforts internationaux en vue d’accélérer l’accès aux vaccins et l’acquisition de quantités suffisantes pour les pays en développement ".

Philippe Poinsot, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies pour le Développement : " Je remercie tous les pays donateurs qui, à travers leurs contributions, ont permis de mettre en place l’initiative COVAX. Leur engagement est une manifestation de la solidarité internationale face à la pandémie. L’Alliance COVAX est bien la preuve que le multilatéralisme est incontournable pour faire face avec efficacité aux problèmes et enjeux globaux. Le Système des Nations Unies pour le Développement, et en particulier l’OMS et l’UNICEF, poursuivra son étroite collaboration avec le Gouvernement ivoirien afin d’assurer qu’en plus des vaccins disponibles, toute la chaîne de la conservation à la formation des personnels de santé jusqu’à la sensibilisation du public et à la vaccination des groupes concernés soit efficacement assuré afin de sauver plus de vies et freiner la propagation de la pandémie en Côte d’Ivoire"

Contacts presse

Sabrina Sidhu

UNICEF New York

Tél: +1 917 476 1537

Adresse électronique: ssidhu@unicef.org

Chrystel Trazié

UNICEF Côte d’Ivoire

Tél: +225 05 74 15 10 24

Adresse électronique: ctrazie@unicef.org

Sandra Bisin

UNICEF West and Central Africa Regional Office

Tél: +221 77 819 2300

Adresse électronique: sbisin@unicef.org

Anne Sophie Bonefeld

UNICEF Copenhagen

Tél: +45 24 69 46 76

Adresse électronique: abonefeld@unicef.org