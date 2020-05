L’UNFPA accompagne une campagne de communication des jeunes contre le Covid-19 en Côte d'Ivoire

700 jeunes bénévoles ivoiriens sont mobilisés dans la campagne le « vrai son » en vue de sensibiliser leurs pairs et la population ivoirienne contre les dangers liés au Covid-19.

Cette campagne qui a été lancé le 6 avril 2020 par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes en partenariat avec l’UNFPA et l’UNICEF vise à former les jeunes sur l’utilisation de la communication digitale dans la lutte contre les fausses informations sur les réseaux sociaux et sur les moyens de prévention contre la maladie contre le Covid-19 par les experts du ministère de la Santé avant de les déployer pour la sensibilisation sur le terrain.

Pour monsieur Touré Mamadou, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, « le concept le « vrai son est une initiative qui vise à casser tous les préjugés sur cette pandémie à laquelle fait face l’humanité. Des leaders de jeunesse à travers des capsules donneront la « vraie » information pour contrer les rumeurs qui circulent sur le Covid-19 »

L’UNFPA à l’instar des agences des Nations Unies présente en Côte d’Ivoire a développé une réponse d’urgence pour accompagner le gouvernement et les communautés à faire face à la pandémie du Covid-19. Ce plan comprend l’appui au secteur de la santé en équipement, la formation et la protection des agents de santé et l’appui pour la continuité des soins et services de santé ; l’appui à la prévention des violences basées sur le genre ; l’appui à l’éducation alternative et la sensibilisation par les guides religieux, les radios de proximité, les organisations de jeunes et de femmes.

L’appui de l’UNFPA à la campagne le « vrai son » est estimé à 32, 5 millions de FCFA et prend en compte la mise à disposition des équipements des protections, la conception et la production de supports de communication, la sensibilisation en langue locale, l’organisation de causerie éducative avec 25 000 jeunes des zones urbaines et rurales et l’appui à une campagne multimédias et dans les espaces publics faites par les jeunes.

Pour visualiser les vidéos de la Campagne le « vrai son », nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : https://cotedivoire.unfpa.org/videos