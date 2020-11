Evaluation rapide — Mouvements de populations (28 Octobre 2020) Tableau de bord # 1 Publication: 30 Octobre 2020

A l’approche du premier tour des élections présidentielles en Côte d’Ivoire prévu le 31 octobre 2020, des affrontements et tensions ont été observés dans différentes zones du pays. Dans ce contexte, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a mis en œuvre un évaluation rapide pour déterminer les risques de déplacements liés au contexte électoral.

Méthodologie

Le but de cette évaluation rapide est d’enregistrer les mouvements de population (y compris les mouvements préventifs) liés au contexte électoral en Côte d’Ivoire et d’identifier les zones à risque de déplacement et de violence.

Pour réaliser ces évaluations, les équipes OIM ont dressé une liste des localités sensibles et zones frontalières en Côte d’Ivoire. Un questionnaire rapide a été développé et administré auprès d’informateurs clés ayant un contact étroit avec les populations et une connaissance approfondie de la situation dans les zones identifiées, afin de rapporter d’éventuels déplacements de population liés à la situation pré- et post-électorale.

La fluidité de la situation et la rapidité de la collecte de données sont susceptibles d’impacter la qualité des données qu’il faut donc prendre avec précaution.

Résultats

Ce tableau de bord présente les résultats d’analyse tirée d’une première collecte de données qui a eu lieu dans 30 localités et 11 localités frontalières auprès d’informateurs clés le 28 octobre 2020.

Sur les 41 localités observées, 22 ont indiqué des mouvements (arrivées/départs) préventifs de population vers des zones considérées comme plus sûres., notamment par crainte de violences similaires à celles de la crise post- électorale de 2010. Selon les informateurs clés, 14 670 personnes auraient quitté leur domicile. 5 localités ont par ailleurs indiqué une hausse des tensions et violences et 19 craignent une hausse des tensions dans les prochains jours. Il s’agit toutefois d’indicateurs de craintes que de violences avérées.

Recommandations

Une seconde ronde de collecte de données sera réalisée la semaine du 2 au 6 novembre 2020, se concentrant sur les zones ayant observé des déplacements (arrivées/départs) afin de mesurer l’évolution de la situation.