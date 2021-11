Dons de vaccins de la Finlande à COVAX : première livraison en Côte d'Ivoire

Dans le cadre de sa promesse de partager, par le biais de COVAX, au moins 3,65 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 avec les économies à faible revenu, la Finlande a livré un premier lot de 98 400 doses de vaccin AstraZeneca en Côte d'Ivoire.

Genève, le 4 novembre 2021 – Un premier lot de 98 400 doses de vaccin AstraZeneca offertes par les Finlandais est arrivé aujourd'hui à Abidjan, en Côte d’Ivoire. C’est la première livraison effectuée dans le cadre de l’engagement de la Finlande à faire don de 3,65 millions de doses.

La contribution de la Finlande, qui vient s'ajouter à la promesse de financer la garantie de marché (AMC) COVAX de Gavi à hauteur de 10 millions d'euros, va permettre à COVAX de disposer de plus de doses de vaccin pour les personnes qui en ont le plus besoin. Le don de la Finlande s’inscrit dans le cadre plus global de l’engagement de Team Europe, et participe à l’élan de solidarité nordique en faveur de l’équité en matière de vaccination, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suède donnant également des financements et des doses de vaccin à COVAX.

Ces vaccins permettront de vacciner un plus grand nombre de personnes dans ce pays d'Afrique occidentale, l'un des premiers à avoir reçu des doses de vaccin contre la COVID-19 par le biais de COVAX, avec la réception d’un premier lot le 26 février 2021. À ce jour, la Côte d'Ivoire a reçu de COVAX 5.304.720 doses de vaccin.

« La Finlande s’est fortement impliquée dans la solidarité vaccinale », a déclaré Ville Skinnari, ministre finlandais de la Coopération au développement et du Commerce extérieur. « Il n’est pas possible de vaincre la pandémie sans un accès équitable aux vaccins. COVAX est indéniablement le seul mécanisme capable d’étendre le déploiement de la vaccination à l’échelle mondiale. Je me réjouis de la livraison des premières doses finlandaises sur le continent africain, en Côte d'Ivoire. »

« En s'engageant à financer la garantie de marché (AMC) COVAX de Gavi à hauteur de 10 millions d'euros et à fournir 3,65 millions de doses de vaccin, la Finlande se positionne aujourd’hui en champion de la santé publique et de la vaccination mondiales » a ajouté Mme Marie-Ange Saraka-Yao, directrice générale de Gavi pour la mobilisation des ressources, les partenariats avec le secteur privé et le financement innovant. « Je suis ravie de voir les premières doses fournies par la Finlande arriver aujourd'hui en Côte d'Ivoire. » En permettant d'augmenter la couverture vaccinale et d’éviter les gaspillages, les dons de vaccins effectués par le biais de COVAX contribuent à mettre fin à la phase aiguë de la pandémie. Ces dons sont possibles grâce à des accords tripartites entre Gavi, les fabricants et les pays donateurs. La conception et le fonctionnement du mécanisme de partage de doses conçu par COVAX sont financés par une contribution du Canada d’un montant de 5 millions de dollars canadiens.

Les pays ont déjà promis de fournir à COVAX plus de 1,3 milliard de doses pour faire face aux difficultés d'approvisionnement à court terme et à l'apparition de nouveaux variants. COVAX travaille avec les gouvernements donateurs pour concrétiser le nombre croissant de promesses de partage de doses, dans l’espoir de voir augmenter dans les semaines et les mois qui viennent le nombre de livraisons de vaccins provenant de dons.

Notes à l’usage des rédacteurs

À propos de COVAX

COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), est codirigé par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) – qui travaillent en collaboration avec divers partenaires, notamment les fabricants de vaccins des pays développés et des pays en développement, l’UNICEF, l’Organisation panaméricaine de la Santé (OPS), et la Banque mondiale. C’est la seule initiative mondiale à travailler avec les gouvernements et les fabricants pour assurer la disponibilité des vaccins contre la COVID-19 dans le monde entier, tant pour les pays à revenu élevé que pour les pays à faible revenu.

Rôle de Gavi dans COVAX

À la tête de tout ce qui concerne l’approvisionnement et la distribution des vaccins pour COVAX, Gavi a conçu et gère la Facilité COVAX et l'AMC COVAX, et travaille avec les partenaires traditionnels de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19. C’est Gavi qui héberge le Bureau de la Facilité COVAX, coordonne le fonctionnement et la gestion de l’ensemble du mécanisme, s’occupe des relations juridiques et financières avec les 193 participants de la Facilité et gère les contrats de la Facilité COVAX : il s’agit notamment de négocier avec les fabricants des accords d'achat anticipé pour les vaccins candidats prometteurs, de façon à sécuriser un certain nombre de doses au nom de tous les participants de la Facilité COVAX. Gavi coordonne également la conception et le fonctionnement de l'AMC COVAX et collecte des fonds pour ce mécanisme qui permet à 92 économies à faible revenu d’avoir accès à des doses de vaccin financées par des donateurs. Dans ce cadre, Gavi assure le financement des vaccins et supervise leur achat par l’UNICEF et leur livraison à tous les participants de l'AMC. Ainsi, elle active les accords d'achat anticipé qu’elle a passés avec les fabricants et finance le travail des partenaires et des gouvernements pour la préparation des pays et la distribution des vaccins. Elle apporte aux gouvernements, à l'UNICEF, à l'OMS et aux autres partenaires un soutien personnalisé pour les équipements de la chaîne du froid, l'assistance technique, la fourniture de seringues, de véhicules et différents autres aspects de la logistique extrêmement complexe nécessaire pour la distribution des vaccins. Gavi a également participé à la conception du mécanisme d’indemnisation en l’absence de faute de l'AMC et du stock tampon de vaccins à usage humanitaire de COVAX dont elle gère le fonctionnement et pour lesquels elle collecte des financements.

À propos de Gavi, l’Alliance du Vaccin

Gavi, l'Alliance du Vaccin, est un partenariat public-privé qui contribue à la vaccination de la moitié des enfants de la planète contre certaines des maladies les plus meurtrières. Depuis sa création en 2000, Gavi a aidé à vacciner une génération tout entière – soit plus de 888 millions d'enfants – et à prévenir plus de 15 millions de décès futurs, ce qui a permis de réduire de moitié la mortalité infantile dans 73 pays à faible revenu. Gavi joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale en soutenant les systèmes de santé et en finançant les stocks mondiaux de vaccins contre la maladie à virus Ebola, le choléra, la méningite et la fièvre jaune. Après deux décennies de progrès, Gavi s'attache désormais à protéger la nouvelle génération et à atteindre les enfants qui ont été laissés de côté et échappent encore à la vaccination, en recourant à des mécanismes financiers innovants et en faisant appel aux technologies de pointe – allant de l’utilisation de drones à la biométrie – pour sauver des millions de vies supplémentaires, prévenir les épidémies avant qu'elles ne se propagent et aider les pays à atteindre l'autosuffisance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gavi.org.fr et venez nous rejoindre sur Facebook et Twitter.

Gavi co-coordonne COVAX, le pilier vaccins de l’Accélérateur d'accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (Accélérateur ACT), avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), Gavi, l’Alliance du Vaccin (Gavi) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Dans ce rôle Gavi est chargé de l’approvisionnement et de la distribution des vaccins pour COVAX : Gavi coordonne la conception, le fonctionnement et l’adminstration de la Facilité COVAX et de l'AMC COVAX et travaille avec les partenaires de l'Alliance, UNICEF et OMS, et avec les gouvernements, pour aider les pays à se préparer à recevoir et à distribuer les vaccins contre la COVID-19.

L'Alliance du Vaccin rassemble les gouvernements des pays donateurs et des pays bénéficiaires, l'Organisation mondiale de la Santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie du vaccin, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates ainsi que d'autres partenaires du secteur privé. Pour consulter la liste complète des gouvernements donateurs et des autres grandes organisations qui financent le travail de Gavi, veuillez cliquer ici.

