Côte d'Ivoire : Mise à jour de l’étude sur l’assistance en espèces fournie aux migrants de retour ivoiriens

Entre mai 2017 et août 2021, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a assisté plus de 8 500 migrants ivoiriens dans leur retour volontaire dans le cadre de l’Initiative conjointe Union Européenne (UE)-OIM pour la protection et la réintégration des migrants, financée par l’UE et mise en œuvre en partenariat avec le Gouvernement ivoirien.

En octobre 2020, l’OIM a publié un rapport permettant d’évaluer l’impact du passage de l’assistance en nature à l’assistance en espèces dans le contexte de la pandémie globale liée à la Covid-19. Des recommandations ont été formulées suite à l’analyse des données collectées et prises en compte par l’équipe du projet et notamment par les assistants à la réintégration. Cette seconde étude met à jour les données et mesure le niveau de satisfaction des bénéficiaires de l’assistance en espèces à moyen terme (entre six à douze mois après réception de l’assistance et l’impact sur leur réintégration socioéconomique durable (La première étude avait été réalisée à court terme entre un et trois mois après réception de l’assistance).