Côte d’Ivoire : Rapport de situation COVID-19 – #15, Période de référence : du 18 au 31 juillet 2020

Aperçu de la situation et des besoins humanitaires

Au cours des deux derniers mois, les cas de COVID-19 ont quintuplé. 27 des 33 régions sanitaires et 59 des 113 districts sanitaires ont signalé au moins un cas. 95% des cas ont été signalés dans la région du Grand Abidjan. Aboisso, San Pédro et Bouaké sont les principaux points chauds en dehors d'Abidjan. En date du 29 juillet, sur les 15 813 cas COVID-19 confirmés, 58 % sont des hommes et 42 % des femmes, 10 973 personnes (68,7 %) se sont rétablies, 4 921 cas (31 %) restent actifs et 99 personnes (0,63 %) sont décédées.

• L’UNICEF a organisé un atelier interne pour procéder à l’examen de mi-année de son travail et de ses programmes pour 2020. L’atelier a fait l’examen des résultats obtenus par l'UNICEF en Côte d'Ivoire, y compris les résultats obtenus jusqu'à présent par rapport au plan de réponse multisectoriel de l'UNICEF contre la COVID19. La revue de milieu d'année a identifié des interventions clés pour le second semestre de 2020, y compris une stratégie de réponse au COVID-19. Cela permettra à l’UNICEF de mieux se positionner au cours des six prochains mois. L'étape suivante comprendra un atelier avec les homologues gouvernementaux pour valider les interventions prioritaires et les stratégies opérationnelles.

• Un partenariat a été signé avec l’ONG internationale Action contre la faim pour l'amélioration des conditions WASH et de prévention et contrôle des infections (PCI) dans 17 centres de santé à Abidjan. Le partenariat couvre également la gestion de la malnutrition dans ces 17 centres de santé et dans les communautés environnantes.

• L'UNICEF appuie le Ministère de l'Éducation à lancer une campagne de retour à l'école axée sur l'éducation des filles. L'UNICEF a également publié une étude de cas sur la continuité de l'apprentissage en Côte d'Ivoire, qui comprend le programme d'enseignement à distance du pays, le suivi communautaire et l'approche de la réouverture des écoles.