Côte d’Ivoire - Inondations (21.06.18)

La France assure la Côte d’Ivoire de sa solidarité suite aux pluies diluviennes qui ont fait de nombreuses victimes et causé d’importants dégâts à Abidjan depuis le 18 juin. Nous adressons nos condoléances aux familles des victimes décédées dans ces circonstances difficiles.

La France déploie en Côte d’Ivoire cinq coopérants qui travaillent au quotidien au profit des forces de sécurité ivoiriennes et notamment des sapeurs-pompiers. L’un d’entre eux a été mis à la disposition de la cellule de crise mise en place à Abidjan. En 2017, 140 sapeurs-pompiers ivoiriens ont bénéficié d’actions de formation française.

La Côte d’Ivoire peut également compter sur l’appui de la France pour améliorer l’anticipation et la gestion de ces événements extrêmes. Un schéma directeur d’assainissement et de drainage du district d’Abidjan a été financé par le contrat de désendettement et de développement et la France participera, avec d’autres bailleurs, au financement des infrastructures prioritaires qu’il prévoit.

