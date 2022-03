Afrique de l’Ouest et du Centre, Cartographie régionale des mobilités, janvier 2022

A PROPOS DE CE RAPPORT

Le développement et la mise en œuvre de programmes et politiques migratoires favorisant une migration sûre, ordonnée et légale en Afrique de l’Ouest et du Centre requière une meilleure compréhension des mobilités humaines dans la région.

La mobilité régionale prend différentes formes. La transhumance, la migration saisonnière lors des saisons des récoltes et des extractions de minerais, la migration économique à destination de l’Afrique du Nord et de l’Europe, les mouvements liés aux fêtes religieuses et culturelles, le tourisme, les mouvements étudiants, les déplacements forces, l’exode rural, et les migrations environnementales, sont des exemples de mouvements observes en Afrique de l’Ouest et du Centre, reflétant la diversité de la mobilité dans la région.

Ce rapport a pour tâche de fournir un aperçu des dynamiques, des tendances et schémas migratoires en Afrique de l’Ouest et du Centre et au-delà. Le rapport est mis à jour de manière régulière afin de fournir les dernières informations concernant les mobilités régionales.

Les cartes présentées dans le rapport ne servent pas qu’à établir des informations sur les mobilités dans la région.

Elles fournissent également des données qui peuvent orienter la mise en œuvre de programmes d’assistance aux migrants (protection, gestion des flux de transhumance, retour des populations déplacées et l’élaboration de politiques migratoires fondées sur des éléments factuels.