Une Réponse Locale Est Plus Que Nécessaire Pour Répondre Aux Besoins Des Plus Vulnérables

La Croix-Rouge du Burundi a lancé, le Mardi 9 septembre 2020, les projets Tubehoneza II et DGD humanitaire. Les zones d’intervention sont les communes de Mishiha et Gisagara de la province Cankuzo et les communes de Gisuru, Nyabitsinda et Kinyinya de la province Ruyigi. Ce sont la Croix-Rouge Espagnole et la Croix-Rouge de Belgique, communauté francophone qui vont appuyer la mise en œuvre de ces projets qui ont pour cibles les populations déplacées et hôtes affectées par les crises humanitaires. Les administratifs locaux se disent satisfaits des résultats escomptés.

Quant à la Coordinatrice des programmes à la Croix-Rouge du Burundi, l’implication des communautés dans toutes les réalisations seront la pierre angulaire pour mener à bon port lesdits projets. Joélyne Ningaza appelle la population bénéficiaire et les administratifs locaux en général et les volontaires de la Croix-Rouge du Burundi en particulier, de faire les deux projets les leur car, a-t-elle précisé, l’allégement des souffrances des plus vulnérables est une affaire de tout un chacun.

Parmi les réalisations attendues figurent la réhabilitation de 7 km d’adduction d’eau potable à Ruyigi et la construction de 13 km d’adduction d’eau potable à Cankuzo. 425 sources d’eau seront aménagées dans les deux provinces, en plus de 5250 latrines qui seront construites dans la province de Cankuzo et 3672 dans Ruyigi. Il y aura également construction des bloques de latrines dans les centres de santé et des latrines écologiques dans les écoles.

Par ailleurs, différentes campagnes de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement sont planifiées dans le but de renforcer l’engagement des communautés. A cela s’ajoute les campagnes de dépistages de la malnutrition, les sensibilisations sur la cohésion sociale et l’auto-construction des maisons ainsi que la protection de l’environnement.